Finances Publiques: Nécessité de renforcer le processus de décision territorial

Les intervenants à un panel tenu, samedi à Rabat, dans le cadre de la 15ème édition du Colloque international des finances publiques, ont insisté sur l'importance de renforcer le processus de décision territorial.



Ce panel, initié sous le thème "quel modèle de régulation de la décision en finances publiques ?", a été ainsi l'occasion pour Driss Benhima, ex-ministre et ancien wali de région, de souligner que le nouveau processus de décision en matière des finances publiques devrait se mettre en place entre les attributions des institutions centrales, les pouvoirs délégués à leurs représentants régionaux, et les programmes des conseils de régions, rapporte la MAP.



La sphère de décision territoriale dépend du rôle dévolu à la région, a-t-il noté, préconisant l'installation de la capacité du conseil régional, qui devrait devenir le meilleur connaisseur documenté des réalités régionales, tous secteurs confondus.



Ainsi, le conseil régional deviendra le vecteur de programmes articulés et l'orientateur compétent de la déclinaison régionale des politiques publiques, a-t-il poursuivi, estimant que le recours à des ressources extérieures de conceptualisation pénalise cette capacité.



Compte tenu de l'importance des montants financiers alloués au développement régional, M. Benhima a souligné que les régions devraient se focaliser sur un nombre restreint d'axes prioritaires, et veiller à la capacité propre de la région à s'approprier la démarche sans recours à l'extérieur.



Pour sa part, M. Jean-Baptiste Blanc, Sénateur du Vaucluse, membre de la Commission des finances du Sénat, conseiller départemental du Vaucluse, a mis en avant l'expérience française, faisant savoir que la réduction de la consommation des sols nécessite un nouveau modèle économique. Il a appelé, à cet égard, à adapter une nouvelle fiscalité locale aux objectifs climatique, indiquant aussi que l'État s'appuie désormais sur les régions pour territorialiser les objectifs, dans la perspective de s'inscrire dans une nouvelle gouvernance et une nouvelle fiscalité.



Appelant à faire confiance aux élus locaux, M. Blanc a jugé important de se donner les moyens financiers et fiscaux pour l'atteinte de zéro artificialisation nette et de l'autonomie alimentaire. La 15ème édition du Colloque international des finances publiques est organisé sous le thème "Quel modèle de gouvernance des finances publiques dans un monde de multi-crises ?", à l'initiative du ministère de l’économie et des finances et de l'Association pour la fondation internationale de Finances Publiques (FONDAFIP), avec le soutien de la Revue française de finances publiques (RFFP).