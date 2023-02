Financement des régions : Le FEC et la CDG relèvent l'enveloppe de co-financement à 13 MMDH

Le Fonds d'équipement communal (FEC) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont convenu de porter l'enveloppe du co-financement des projets de développement des collectivités territoriales, prévue dans le cadre de leur partenariat stratégique, de 8 à 13 milliards de dirhams (MMDH) afin d'accompagner la dynamique d'investissement et de croissance des régions. L'enveloppe servira en particulier pour le financement de grands projets d'adaptation climatique qui se distinguent par l'importance de leurs volumes d'investissement et qui s'inscrivent dans la politique des grands projets d'infrastructure, a indiqué un communiqué conjoint de la FEC et de la CDG. Dans le cadre de ces projets, les deux institutions se constitueront en groupement afin de structurer et de soumettre une offre commune de financement dans laquelle le FEC est chargé de la coordination de l'opération en vertu de son rôle de chef de file et la CDG assure la mission de coarrangeur et co-agent de crédit, rapporte la MAP. Cette nouvelle étape est également l'occasion, pour les deux institutions, de renouveler leur engagement dans la dynamique de développement territorial et de lui apporter une dimension supplémentaire en soutien aux enjeux du développement durable et d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique. Et de rappeler que le FEC et la CDG avaient conclu, en 2021, un partenariat stratégique articulé autour de trois composantes complémentaires qui portent sur le co-financement, par les deux institutions, de projets de développement territorial, le refinancement du FEC par la CDG, ainsi que le partage de leurs expertises respectives avec les collectivités territoriales pour répondre, au mieux, à leurs besoins. Entré en vigueur durant le premier trimestre 2022, ce partenariat portait, initialement, sur la mobilisation d'une enveloppe globale de 8 MMDH, avec la perspective d'augmenter les volumes des financements en fonction de l'intensification des besoins des collectivités territoriales.