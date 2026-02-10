Fin des travaux du 41ᵉ Congrès national de la SMSM : Recherche, innovation et coopération Sud-Sud : les grands axes des débats

Des enjeux stratégiques pour le Maroc et l’Afrique

Les travaux du 41ème Congrès national de la société marocaine des sciences médicales (SMSM), organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se sont achevés samedi dernier à Casablanca.La conférence de clôture, axée sur les « Relations Sud-Sud : Académie africaine des sciences et de la santé : un levier stratégique pour la recherche, l’innovation et la formation sur le continent », a marqué la fin de cet événement qui a réuni une pléiade de professionnels du corps médical dont des médecins, chercheurs et experts issus de diverses disciplines.Pendant deux jours, des échanges et débats de grande portée ont enrichi les participants, sous la présidence d’honneur du Pr Lahcen Belyamani.Ouvert le vendredi 6 février, le 41e Congrès national de la SMSM a proposé plusieurs activités favorisant le partage d’expertises et l’émergence de pistes concrètes pour l’amélioration du système de santé.Cette édition, coprésidée par le Dr Moulay Said Afif et le Pr Mohamed Adnaoui, a été ponctuée de conférences, symposiums, tables rondes, ateliers et communications scientifiques nourrissant des réflexions approfondies autour de thématiques médicales majeures et d’actualité.Les participants ont notamment débattu des enjeux liés à la « Santé de la mère et de l’enfant, à travers la promotion de la santé maternelle et néonatale et les programmes de vaccination et le renforcement de l’immunisation.Les discussions ont également porté sur l’« Accès équitable aux médicaments et aux produits de santé, avec un focus sur la disponibilité des médicaments essentiels et le renforcement de l’industrie pharmaceutique nationale, pilier de la souveraineté sanitaire.Le volet « Santé et innovationa mis en lumière l’état des lieux et les perspectives d’avenir de la chirurgie robotique au Maroc et l’intelligence artificielle au service de la santé.La « Coopération internationale Sud-Suda occupé une place centrale, notamment à travers le rôle de l’Académie africaine des sciences et de la santé comme levier stratégique pour la recherche, l’innovation et la formation sur le continent.D’autres thématiques essentielles ont été abordées, notamment la « Santé scolaire et le développement de l’enfant, avec le renforcement de la santé scolaire comme facteur clé de la réussite éducative.Ainsi que la « Formation médicale et le capital humain, autour de la réforme de la formation médicale de base et du cycle de spécialisation et la mobilisation de la diaspora médicale marocaine au service des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.A noter que trois prestigieux prix ont été décernés à l’issue de la première journée du congrès auquel ont également pris part une cinquantaine de sociétés médicales.Ainsi, le « Prix de Recherche de l’interne et du résident Pr Moulay Ahmed Iraqi », d’une valeur de 25.000 dirhams, a été attribué au Dr Abdelhaq Barbach pour son travail intitulé « Conception et développement d’un dispositif personnalisé assisté par l’intelligence artificielle pour l’éducation thérapeutique des patientes atteintes de diabète gestationnel au Maroc » ainsi qu’au Dr Sara Messaoud pour son étude « Knowledge, attitudes and practices of Moroccan Doctors Rregarding the needs of elderly people for assistance and support: A pilot cross-sectional study ».Nouvellement créé, le « PRIX de recherche africain de médecine Pr Abdellatif Berbich », doté de 60.000 DH, a été décerné au Pr Lekehal Brahim pour son travail intitulé « Une approche interdisciplinaire innovante de la transplantation rénale au Maroc «équipe mixte» : expérience de deux centres et contribution à l’élargissement des critères d’éligibilité en Afrique ».