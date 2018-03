Feu de forêt à El Haouz

Quelque 6 hectares de forêts ont été ravagés, jeudi, par les feux à la commune rurale de Tighadouine, relevant de la province d’Al Haouz, selon un premier bilan fourni par les services provinciaux des eaux et forêts et de lutte contre la désertification. L’incendie, dont les causes restent indéterminées, s’est déclaré vers 10h45 à la forêt de Mssfioua, dont la partie d’Ighri Al Foukani, précise-t-on de même source, relevant que les vents forts qui sévissent dans cette zone risquent de favoriser la propagation des feux vers des terrains appartenant à des particuliers.