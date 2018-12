Festival international des arts du cirque à Khouribga

Le Complexe culturel de la ville de Khouribga accueille le 3ème Festival international des arts du cirque les 7 et 8 décembre courant, avec la participation d’artistes professionnels dans ce domaine.

Cet événement, organisé par l'Association du clown Marco Polo pour l'éducation et la Culture, en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain, se caractérise par un concours international auquel participeront des groupes de cirque professionnels du Maroc et de l'étranger, sous la supervision d'un jury international.

Au programme, diversifié et ambitieux, figure une série d'activités : des ateliers de formation, des spectacles en plein air ainsi que des hommages à plusieurs artistes.

Cette manifestation précédée par une visite dans plusieurs zones de la région de Khouribga, en particulier dans le milieu rural, a pour objectif de créer un espace de communication entre les différentes troupes artistiques nationales et internationales ainsi que la formation et l'encadrement des jeunes.