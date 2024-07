Festival du film éducatif pour les enfants en colonies de vacances: "Mon second papa" décroche le grand prix

Le film "Mon second papa" de Mustapha Idrissi a décroché dimanche à Bouznika le grand prix du Festival du film éducatif pour les enfants en colonies de vacances, organisé par l’Association "Soura" pour le patrimoine culturel.



Quant au prix du jury de cette septième édition, il est revenu au film "L’épouvantail" de son réalisateur Anas Zematti alors que le prix de la meilleure jeune actrice a été décerné à la petite Fatiha Ouaraghe pour son rôle dans le film primé "Mon second papa", indique un communiqué des organisateurs, qui ajoute que le prix du meilleur jeune acteur a été attribué à Omar Najdi pour son interprétation dans le film "La trousse" de Karim Assara.

De même source, on apprend aussi que le prix du public décerné par les enfants des colonies est allé au film "Ecris-moi" d’Omar Tazani.



Le jury présidé par le cinéaste Aziz Salmi était composé de la monteuse Noujoud Jedad, de l’artiste-peintre Taha Sbaâ, du romancier Abdelilah Errabhi ainsi que de l’acteur Farid Regragui.



Le lauréat du grand prix de ce festival, Mustapha Idrissi, s’est dit heureux d’avoir décroché ce prix pour la deuxième fois consécutive, avant de relever l’importance de cet événement cinématographique dans l’échange des expériences et des idées avec les réalisateurs et artistes présents, selon le communiqué.



Une joie exprimée également par le lauréat du prix du jury, Anas Zematti, soulignant le rôle de ce festival dans la promotion de la production cinématographique chez les jeunes réalisateurs.



Organisé du 17 au 21 juillet aux centres d’estivage d’El Alia à Mohammedia, Tamaris (Casablanca), Bouznika et Maâmoura (Salé), ce festival a été marqué par la production de trois courts-métrages réalisés dans le cadre des ateliers programmés en marge des projections, en l’occurrence "Said", "Sur la route" et "Titrit" qui signifie étoile en amazigh.