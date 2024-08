Festival des Plages à Saïdia. Clôture en beauté avec Zina Daoudia

Les soirées artistiques programmées à Saïdia dans le cadre de la 20-ème édition du Festival des Plages de Maroc Telecom, ont pris fin mercredi soir avec un concert haut en couleur animé par la célèbre chanteuse Zina Daoudia.



Les festivaliers, venus en masse pour assister à la dernière soirée du Festival des Plages, ont vibré au rythme des notes envoûtantes de l’artiste populaire Daoudia qui a livré par l’occasion un concert des plus festifs.



La diva du chaâbi marocain a chanté et enchanté les habitants et les visiteurs de Saïdia avec un cocktail musical puisé dans son riche répertoire créant une ambiance hystérique et décontractée.



Elle a déclaré à la presse que ce concert qui coïncide avec la célébration de la Fête de la Jeunesse lui a offert l’opportunité pour renouer avec le public à Saïdia. La scène a accueilli lors de cette 20-ème édition du Festival des Plages une brochette d’artistes de différents styles et genres musicaux qui ont permis aux festivaliers, les jeunes en particulier, de découvrir la richesse du répertoire de la musique marocaine et la diversité de ses rythmes.



A Nador, l’autre ville de la région de l’Oriental qui a vibré aux rythmes de cette édition, le concert de clôture a été donné par le célèbre chanteur Abdelaziz Stati à l’énergie débordante qui a enflammé la scène de la corniche pour le plus grand plaisir des festivaliers.



A Saïdia comme à Nador, le Festival des plages, devenu un rendez-vous incontournable des villes balnéaires, a suscité cette année encore un grand engouement parmi le public marocain.



Le Festival des Plages de Maroc Telecom offre une expérience musicale exceptionnelle avec des soirées riches en diversité musicale et une programmation variée qui répond aux goûts des festivaliers de toutes les générations.



Depuis sa création en 2002, le Festival des Plages s'engage à promouvoir l'inclusion sociale à travers la musique, tout en favorisant l'échange culturel, permettant ainsi à un très large public de découvrir la diversité musicale du Royaume.