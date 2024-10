Festival de l'OM avant le clasico

L'OM a fait le plein de confiance avant le clasico face au PSG, le 27 octobre, en allant écraser Montpellier (5-0) alors que Lyon a surclassé Le Havre (4-0), dimanche lors de la 8e journée de Ligue 1.



Après deux matches sans succès (une défaite, un nul), les Marseillais ont profité de leur voyage chez des Montpelliérains en souffrance pour se refaire une santé. Il a suffi de 48 secondes aux troupes de Roberto De Zerbi pour ouvrir le score par l'intermédiaire d'Elie Wahi, qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis la première journée.



L'air de La Mosson a fait du bien à l'ancien attaquant de Montpellier, imité ensuite en première période par le Marocain Amine Harit et le Danois Pierre-Emile Hojbjerg. L'Anglais Mason Greenwood, auteur de son 6e but en championnat, puis le Brésilien Luis Henrique ont aggravé l'addition après la pause. Pour ne rien arranger, les Héraultais ont terminé la partie à dix après l'exclusion de Stefan Dzodic (64e).



L'OM a ainsi dignement fêté la première titularisation d'Adrien Rabiot et se retrouve 3e à seulement trois points du leader parisien, à une semaine du grand choc contre son vieux rival qui s'annonce brûlant. Cette lourde défaite, qui relègue Montpellier à la dernière place, a coûté son poste à l'entraineur Michel Der Zakarian, limogé dans la foulée par le président Laurent Nicollin.



"Vu la prestation et les attitudes de ce soir, je me suis senti obligé d'intervenir. J'ai honte d'avoir pris 5-0 chez moi contre l'OM. J'ai honte pour moi, pour mon club et pour les supporteurs. J'ai dit aux joueurs qu'ils avaient fait sauter leur entraîneur et qu'ils avaient intérêt à être meilleurs contre Toulouse la semaine prochaine", a déclaré Laurent Nicollin lors d'une brève conférence de presse.



Juste avant la rencontre, les supporteurs marseillais, plus nombreux que la limite autorisée, avaient été contraints de faire demi-tour. Dans un message diffusé sur X, le préfet de l'Hérault a également signalé la présence parmi eux "d'individus cagoulés munis de barres de fer et de fumigènes" et fait état de "jets de projectiles" contre les forces de l'ordre.



"Dans ces conditions, l'ordre public ne peut être assuré pour le match", a-t-il estimé, interdisant donc "le déplacement de l'ensemble des supporters de l'OM jusqu'à Montpellier".



Selon une source proche du dossier, six CRS seraient légèrement blessés et il n'avait été procédé à aucune interpellation "à ce stade".



Le ministre de l'intérieur Bruno Retailleau a condamné sur X "des violences injustifiables qui ont sali l'image du football", évoquant aussi au passage les chants homophobes visant l'OM scandés par des supporters parisiens samedi au Parc des Princes au cours de PSG-Strasbourg (4-2).



"Chants homophobes, affrontements de supporters, agressions des forces de l'ordre, on ne peut plus supporter que chaque semaine le sport soit le théâtre d'agissements intolérables", a ajouté M. Retailleau.



L'autre fait marquant de la journée a été le festival réussi par Lyon au Havre. Après un début de saison compliqué, l'OL, qui peut compter en ce moment sur un Rayan Cherki en grande forme, vient d'enchaîner une troisième victoire d'affilée et remonte doucement mais sûrement la pente (7e).



Reims (6e), invaincu depuis six rencontres, a en revanche vu sa série s'interrompre à Auxerre (2-1).

Nice (8e), tenu en échec à Nantes (1-1), marque également le pas avec ce troisième nul consécutif.



Enfin, en bas de tableau, le match des mal-classés entre Toulouse (15e) et Angers (17e) n'a pas trouvé de vainqueur au Stadium (1-1), un résultat qui ne fait les affaires d'aucune des deux formations.