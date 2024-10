Festival "Journées internationales du Caire sur le monodrame": Said Attour parmi les lauréats de la 7e édition

Les lauréats de la septième édition du festival "Journées internationales du Caire sur le monodrame" ont été dévoilés lors d'une cérémonie, organisée samedi à l'Opéra du Caire.



Parmi ces lauréats, le dramaturge marocain Said Attour de la région de Dakhla-Oued Eddahab a remporté le Prix du concours d'écriture de monodrame pour la pièce héâtrale "La Couturière", aux côtés de Najah Abdel Nour pour son texte "Al Sayyid Tamam", de l’Égyptien Khaled Tawfik et de Mounir Radi de l'Irak.



Le jury du concours de l'écriture de ce Festival était composé de l'artiste Hamad Aldhanhani des Émirats arabes unis, de l'écrivain tunisien Anouar Chaafi et de l'écrivain et critique égyptien Mahmoud Said.



Quant au concours de la critique, l'artiste grecque Déspina a remporté le certificat du jury pour son interprétation dans le spectacle grec "Média", tandis que le certificat du jury pour l'écriture a été décerné au spectacle soudanais "The White Crow" de l'auteur Sajjad Al Jawthari et réalisé par Mohammed HissTayara. La pièce égypto-saoudienne "Journal d'un acteur vaincu" a été classée première au Prix du jury de la critique, tandis que celle émiratie "Qatra" a été deuxième et le spectacle "Samaka" d'Oman troisième.



Au grand concours, les certificats spéciaux du jury ont été remportés notamment par l’interprétation "Wojoud" du Koweït, alors qu'en scénographie, "And the days went around" de l'artiste et metteur en scène Fadi Foukih a été primé.



Le Prix du meilleur acteur a été attribué à José Antonio pour le monodrame "Scorpion", le Prix de la meilleure mise en scène a été remporté par le réalisateur Iyad El Raymouni pour "Départ" et le prix de la meilleure série adjugé au monodrame espagnol "Scorpion".



Ont pris pat à cette édition plus de 20 représentations théâtrales issues de divers pays, dont l'Égypte, la Palestine, le Maroc, les Émirats arabes unis, le Soudan, la Jordanie, la Tunisie, l'Irak, l'Algérie, le Canada, la Grèce et l'Espagne.