Festival Atlas Electronic Music, Arts & Culture à Marrakech

70 artistes sont attendus pour la 3ème édition du Festival Atlas Electronic Music, Arts & Culture, qui se tiendra du 30 août au 3 septembre à Marrakech, au sein de l'éco-lodge Villa Janna.

Initialement lancé comme un événement intimiste, ce festival constitue aujourd'hui une plate-forme qui oeuvre pour le croisement des cultures, mêlant artistes locaux et internationaux, selon les organisateurs.

Le Festival Atlas Electronic, Music Arts & Culture se donne ainsi pour mission de prendre part à la mise en avant des scènes locales émergentes. A cet effet, des liens solides ont été noués avec des villes comme Istanbul et Kampala, en conviant à intégrer la communauté sans frontières d'Atlas Electronic des labels tels que Nyege Nyege Tapes, ou des artistes tels que Ece Özel et Debora Ipekel.

La programmation de cette nouvelle édition s'étale sur quatre jours et comprend diverses sonorités avant-gardistes et des collaborations artistiques exclusives et inspirantes.

Travaillant en étroite collaboration avec plusieurs labels internationaux, les têtes d'affiches que présente Atlas Electronic cette année comprennent, entre autres, le Britannique Jamie xx, l'Allemande Lena Willikens, le Néerlandais Job Jobse, les Français Brothers From Different Mothers et le label Akuphone de Cheb Gero. L'artiste tunisienne Deena Abdelwahed et le label marocain Casa Voyager font eux aussi partie de la programmation.

Une multitude de DJ nationaux émergents tels que Yasmean, DexLeMaffo, le collectif V.I.V., REALM ou encore Aesthes et son live expérimental seront également mis en avant lors de cette rencontre.

Au cœur du site, "Art Village" abritera les installations d'une sélection d'artistes contemporains, des workshops et des discussions autour du thème de "L’identité culturelle à l’ère digitale".

Pour le festival, Atlas Electronic présentera le live du panafricain Philou Louzolo et de la formation marocaine Taktaka Groupe Bana, né d’une rencontre au cours de l’édition 2017 ayant débouché sur une résidence artistique et des sessions d’enregistrement.

S'imposant comme un nouvel espace d'échange et de partage, cette 3ème édition promet des découvertes musicales exceptionnelles avec quatre jours de musiques électroniques et traditionnelles d'ici et d'ailleurs.