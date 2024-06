Fès: journée de sensibilisation au don d'organe en faveur des insuffisants rénaux

Une journée sportive de sensibilisation pour les insuffisants rénaux a été organisée samedi à Fès, mettant en lumière les souffrances des personnes atteintes de cette maladie.



L'événement, organisé à par l'association Initiatives Santé et Aide au Développement (ISAAD), en partenariat avec l'Association des anciens du Raja de Casablanca de football, sous le slogan "Santé et sport", a été l'occasion de souligner l'importance de la diffusion de la culture du don d'organes au sein de la société afin d'offrir des possibilités de transplantation rénale aux patients souffrant d'insuffisance rénale.



Cette initiative humanitaire, qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès et de l'ouverture de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah sur son environnement extérieur, fait partie d'un programme global de sensibilisation à la question du don d'organes sous tous ses aspects.



Le programme de cette journée comprenait une rencontre de communication entre les patients insuffisants rénaux et les membres des deux associations, ainsi que trois matchs amicaux entre les anciens du Raja, les patients insuffisants rénaux, les doyens et directeurs des établissements universitaires ainsi que les administrateurs de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah et de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire de Fès.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association (ISAAD) et doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine dentaire de Fès, Tarik Skalli Hossaini, a indiqué que cette journée vise à faire des anciens joueurs du Raja des ambassadeurs de la cause du don d'organes en rencontrant des patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), des dialysés et des greffés.



Il a ajouté que cette journée de sensibilisation est l'occasion de faire connaître l'insuffisance rénale et de délivrer un message aux donateurs par l'intermédiaire des joueurs de football, afin d'offrir aux personnes touchées par la maladie une vie et un avenir meilleurs.



L’association ISAAd, en coopération avec ses différents partenaires, cherche à promouvoir la culture du don d'organes et à sensibiliser les citoyens marocains aux différents aspects de cet acte noble, en abordant cette question d'un point de vue médical, juridique et religieux, a expliqué M. Hossaini.



Pour sa part, le secrétaire général de l'Association des anciens du Raja de Casablanca, Abdelkhalek Es-Sbai, a exprimé son plaisir de participer à la journée de sensibilisation et de rencontrer des patients atteints d'insuffisance rénale, soulignant que le sport est un soutien important pour la communauté de patients.