Fès et Al Hoceima à l'heure de la "Nuit des Galeries"

Deux expositions artistiques ont été inaugurées, vendredi à Fès, dans le cadre de la 14ème édition de la "Nuit des Galeries", une manifestation artistique initiée, chaque année, par le ministère de la culture. Organisées par la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports, département de la culture, ces expositions visent à faciliter la communication entre les artistes de différentes générations et à célébrer la créativité visuelle dans ses diverses expressions. Il s'agit d'une exposition collective, montée au centre de l'éducation artistique à Borj Cheihk Ahmed à Jnane Sbile, sous le thème "la mémoire de l’âme". Elle connait la participation des artistes Yassine Abid et Mohamed Mikou et se poursuivra jusqu'au 10 janvier prochain. La deuxième exposition est individuelle. Organisée à la galerie Mohamed Kacimi jusqu'au 14 janvier prochain sous le thème "croyances", elle donne à voir une trentaine de tableaux de l’artiste Hicham Maidi, traitant du patrimoine historique de la capitale spirituelle.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports-département de la culture, Rachid Bouzidi a souligné que ces activités culturelles organisées dans des différents espaces, visent à contribuer au renforcement de l’animation culturelle dans la région de Fès-Meknès, ajoutant que le département de tutelle compte, au cours de l'année prochaine, consolider l'infrastructure culturelle et artistique au niveau régional.

Cette édition de la "Nuit des galeries", une manifestation artistique organisée chaque année par le ministère de culture, de la jeunesse et des sports dans plusieurs villes du Royaume, connait la participation de 80 galeries et espaces d’art dans plus de 40 villes des différentes régions du Royaume, notamment à Al Hoceima où cette manifestation s'est ouverte également vendredi au Centre culturel Moulay El Hassan à Al Hoceima, et qui célèbre la créativité artistique dans ses différentes formes et expressions, à travers une exposition artistique riche et diversifiée qui vise principalement à faire connaître l'art plastique et visuel, tout en renforçant la communication et l'échange entre les artistes de différentes générations, a indiqué Fatima Rami, responsable de la galerie des arts au Centre culturel d'Al Hoceima, dans une déclaration à la MAP. Environ 30 oeuvres appartenant à sept artistes peintres, dont une femme, et représentant diverses expressions artistiques, sont exposées dans la galerie, a précisé Mme Rami. Pour sa part, Imad Aarouss, jeune artiste peintre participant à l'exposition, a fait savoir que cette manifestation culturelle vise à faire rayonner la ville d'Al Hoceima et à permettre aux artistes participants d'échanger les expériences et les acquis en termes d'art.

Cette exposition, qui réunit divers courants artistiques à l'instar du surréalisme, le réalisme ou encore l'abstrait, est l'occasion idoine pour mettre en valeur et faire connaître des jeunes artistes.

Quant à Mohamed El Houssni, un artiste participant également à l'exposition avec plusieurs oeuvres, il a précisé que cet événement permet de découvrir différents courants artistiques, tout en bénéficiant des expériences des autres artistes présents.