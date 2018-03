Fès célèbre les gastronomies du Maroc et d’ailleurs

De nombreux ouvrages d'Orient et d'Occident ont souligné, depuis des siècles, le rapport entre la qualité des produits, celle du goût et leurs effets sur le corps et l'esprit. C’est à travers l’aphorisme de Jean Anthelme Brillat-Savarin : «Dis-moi ce que tu manges : je te dirai ce que tu es», que seront tracés les chemins de ce savoir pour la troisième édition du Festival de Fès de la diplomatie culinaire qui se tiendra du jeudi 19 au dimanche 22 avril prochain.

Dans un contexte où les excès et les nuisances d'une agriculture industrialisée et productiviste sont largement établis, cette manifestation placée sous le thème : « Art culinaire, santé et sagesse du monde : gastronomies et terroirs du Maroc et d’ailleurs », prendra toute la mesure des enseignements d'une cuisine liée à plusieurs cultures, y compris dans leurs aspects traditionnels et historiques.

Elle nous indiquera les chemins par lesquels- et pas seulement dans le passé mais y compris de nos jours- nous sommes conduits à la fois vers l'art de vivre et celui de se nourrir.

Elle permettra aux visiteurs de découvrir une mine d'informations pleines de créativité et de bon sens dans des ouvrages d'Andalousie médiévale tel celui de Tujibi, dans le patrimoine gastronomique marocain dans ses différentes cultures, dans les traditions amérindiennes du Mexique ou du Pérou, dans la tradition indienne Ayurvédique, celle du Japon liée au shintoïsme et au bouddhisme et les conseils diététiques et psycho-spirituels de Hildegarde de Bigen.

De grands chefs mais aussi des conférenciers spécialistes en la matière, de différentes cultures, seront là pour partager leur savoir et leur art avec le public et pour réinterpréter nos gastronomies respectives à la lumière de ces expériences séculaires et de ce que nous en dit et propose la science aujourd'hui.

En cela, il convient de parler d'une " politique " ou d'une "diplomatie du goût " qui donne à chaque repas, aussi simple ou sophistiqué soit-il, empreint de ces savoir-faire, cette capacité à enchanter et à exprimer notre gratitude à la nature et à la vie !