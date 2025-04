Fès: Un colloque se penche sur les enjeux de la transition énergétique nationale et les systèmes intelligents

L’énergie et les systèmes intelligents ont été au cœur du débat à l’occasion de la première édition de la Journée "Energétique et Systèmes Intelligents" (JESI’2025), organisée lundi à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès (ENSA).



Initiée par la filière Génie énergétique et systèmes intelligents, cette journée qui s’inscrit dans la dynamique du Plan d’Accélération de la Transformation de l’Enseignement Supérieur (PACTE ESRI 2030), a réuni un large éventail d’acteurs issus du monde académique, industriel et socio-économique, avec pour objectif de favoriser l’échange, mettre à jour les compétences et repenser les modèles pédagogiques autour des enjeux de la transition énergétique nationale.



Dans une déclaration à la MAP, Hicham Hihi, enseignant et membre du comité d'organisation, a relevé que cette journée a permis aux étudiants d’approfondir leurs connaissances sur le domaine de l’énergie et des systèmes intelligents, mais également de découvrir les diverses filières proposées par l’ENSA.



Il a également noté que la rencontre se penche sur plusieurs thématiques d’importance majeure pour le Royaume dont la question du stress hydrique et de l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des ressources en eau, mais également de l’énergie renouvelable, ajoutant que l'objectif est proposer des solutions durables et efficaces.



Et d’ajouter que cette journée d’étude se veut, un levier pour renforcer la cohésion pédagogique au sein de la filière GESI, tout en contribuant à l’émergence d’une génération d’ingénieurs conscients des enjeux énergétiques actuels et outillés pour proposer des solutions intelligentes et durables.



Au programme de cette journée d'étude figure une table ronde autour de "L’ingénierie Électrique et la Transition Énergétique Nationale", qui réunira un panel d’experts, de doyens et d’enseignants-chercheurs issus de différentes universités et écoles d’ingénierie du Royaume, afin de débattre des enjeux actuels liés à la transition énergétique.



Des conférences thématiques viendront également enrichir les échanges, avec des interventions prévues sur l’apport de l’intelligence artificielle dans le domaine énergétique, les défis liés au stress hydrique dans la province de Sefrou, ainsi que les stratégies de valorisation des déchets plastiques.



Par ailleurs, une compétition scientifique dédiée aux étudiants a offert un espace d’expérimentation, d’échanges et de démonstration autour de prototypes énergétiques innovants. Les participants ont pu présenter leurs projets devant un jury composé de professionnels et d’universitaires.