Fès : Plus de 6.500 tonnes de déchets collectés durant l'aid Al Adha

Plus de 6.500 tonnes de déchets ont été collectés au niveau de la ville de Fès durant la période de l'Aïd El-Adha, a-t-on appris auprès de la commune de Fès.



Cette quantité de déchets, produits dans différents boulevards et quartiers de la ville à cette occasion religieuse, a représenté "un défi de taille", selon les représentants des sociétés délégataires.



A cet égard, les deux sociétés délégataires dans les différentes zones de Fès ont déployé d'importants moyens logistiques et humains pour venir à bout de cette masse de déchets.



Notant qu'avant le début des festivités, la commune a lancé des actions de sensibilisation au profit des habitants et procédé à la distribution des sacs de plastics pour contribuer à cette opération qui vise à préserver la propreté de la ville et la qualité de son environnement.



Dans la zone couvrant les arrondissements d'Agdal, des Mérinides, Saïs et Zouagha, la société délégataire en charge de la gestion des déchets a collecté plus de 5.000 tonnes de détritus.



Pour mener à bien cette opération, elle a mobilisé dès le dimanche précédant la fête un dispositif logistique et humain considérable. Ce sont ainsi 780 employés qui ont été déployés sur le terrain, appuyés par une flotte de plus de 100 camions-bennes de différents gabarits. Afin de renforcer ces moyens, l’opérateur a également procédé à la location de 30 camions-grues, 9 gros porteurs ainsi que 17 bulldozers.



Quant à la zone comprenant la Médina et Jnane El Ouerd, le délégataire a collecté pas moins de 1.500 tonnes, soit une moyenne de 387 tonnes par jour. Pour absorber ce surcroît d'activité, l’opérateur s'était préparée en amont en constituant une flotte logistique conséquente, renforcée par la location d'équipements supplémentaires.



Au-delà de la simple collecte, une opération de nettoyage des conteneurs, de leur pourtour et des zones de célébrations a été réalisée. Des désinfectants ont aussi été pulvérisés.



Selon les responsables de la commune, cette opération d'ampleur n'aurait pu réussir sans l'engagement de tous les acteurs, dont les résidents, les autorités locales, les conseillers municipaux et les associations.