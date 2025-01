Fès: Opération de circoncision collective

Une opération de circoncision collective a été organisée, jeudi à Fès, au profit de près de 560 enfants issus de différents quartiers de la ville. Cette opération humanitaire, qui en est à sa 33ème édition, a été initiée par l'association "Caravane Nour pour l'amitié et le développement social" en partenariat avec la délégation préfectorale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Fès.



L'opération a mobilisé un staff médical et paramédical spécialisé, du matériel logistique ainsi que du personnel de l'association et de bénévoles en vue d’en faire bénéficier tous les enfants ciblés.



Le programme comprenait également la réalisation d’examens médicaux pour tous les enfants bénéficiaires, dont une quinzaine d’Afrique subsaharienne.



Cette initiative avait pour objectif de promouvoir les valeurs de solidarité et de fraternité et de faire revivre des traditions ancrées dans la culture marocaine.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'association Caravane Nour pour l’amitié et le développement social, Khadija Hajoubi Yaakoubi a indiqué que l'association organise chaque année deux à trois opérations de circoncision collective, précisant que plus de 30.000 enfants ont bénéficié de ces opérations depuis la création de l’association.