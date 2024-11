Fès-Meknès: vers un début de campagne agricole encourageant

La campagne agricole 2024/2025 dans la région Fès-Meknès affiche un bilan prometteur jusqu’à mi-novembre 2024, notamment grâce à des conditions climatiques favorables et à une progression significative des travaux du sol.



Les données de la Direction Régionale de l'Agriculture (DRA) témoignent d'un démarrage encourageant pour les différentes filières, laissant présager une saison agricole productive.



L'élément clé de ce début de campagne réussi réside dans les précipitations enregistrées. Le cumul pluviométrique moyen au 20 novembre s'établit à 88 mm, soit une hausse significative de 35,8% par rapport à la même période de la campagne précédente.



Cette pluviométrie généreuse a permis une humidification des sols, favorisant ainsi la levée des cultures d'automne et l'installation des cultures maraîchères. Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la Division de Développement des Filières Agricoles à la DRA Fès-Meknès, Mostapha Mrhari, a qualifié ce cumul de "satisfaisant" pour un bon démarrage de la campagne.



L'analyse plus fine des données pluviométriques par zone agro-climatique homogène révèle une situation globalement favorable à travers toute la région.



Si certaines provinces, comme Sefrou, ont enregistré des cumuls légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente, d'autres, comme El Hajeb et Ifrane, affichent des hausses considérables. Cette répartition relativement homogène des précipitations est un atout majeur pour la région, limitant les disparités de rendement entre les différentes zones.



Outre les conditions climatiques favorables, l'avancement des travaux du sol est un autre indicateur positif. La DRA fait état de 535 460 hectares travaillés à la mi-novembre, dont une large majorité (517 130 ha) réalisée par des moyens mécaniques.



Les premières données sur les semis des céréales d'automne, des légumineuses alimentaires et des cultures fourragères confirment la tendance positive. Plus de 189 000 hectares sont déjà emblavés en céréales d'automne, avec une répartition équilibrée entre blé tendre, blé dur et orge. Les légumineuses alimentaires, essentielles pour la diversification des cultures et l'apport en protéines, occupent près de 6.900 hectares.



Enfin, les cultures fourragères, destinées à l'alimentation du bétail, s'étendent sur plus de 26.760 hectares, avec une part importante pour l’orge fourragère, la luzerne, l'avoine et la féverole.



Le secteur maraîcher, vital pour l'économie régionale, affiche également des résultats encourageants. Plus de 7.600 hectares sont déjà plantés ou semés, dépassant même les prévisions initiales pour certaines cultures comme la pomme de terre. L'oignon vert, le petit pois en vert, la coriandre, la carotte et la fève en vert sont également bien partis.



Dans ce cadre, M. Mrhari a noté que les semis de pomme de terre pour la saison automnale, entamés dès la deuxième semaine de septembre, bénéficient pleinement des conditions climatiques favorables.