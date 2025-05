Fès-Meknès : L'OFPPT et la FNBTP s'unissent pour qualifier la main d'œuvre du BTP

L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP) ont scellé, mardi à l'Institut spécialisé dans le bâtiment des travaux publics (ISBTP) de Fès, un accord stratégique pour accompagner les professionnels du secteur du BTP à relever les défis en matière de main-d'œuvre qualifié.



Cette alliance renouvelée a été marquée par la signature d'une convention-cadre et le lancement concret d'une formation qualifiante pour les artisans poseurs de carrelage et de marbre, une initiative menée conjointement avec l'association professionnelle Al-Ikhwa. L'objectif, selon les signataires, est de bâtir une offre de formation professionnelle calibrée sur les besoins réels des entreprises locales.



S'exprimant lors de cette rencontre, le directeur régional de l'OFPPT Fès-Meknès, Abdelhakim Hadafi, a mis en lumière la réactivité de l'Office face aux sollicitations des opérateurs économiques.

Pour lui, le but de cet accord est de faciliter l'accès de stagiaires aux entreprises, que ce soit pour la formation ou pour intégrer le marché du travail.



M. Hadafi a également souligné l'engagement de l'OFPPT à renforcer la gouvernance partagée, indiquant vouloir intégrer la FNBTP au "comité de gestion de l’ISBTP, une démarche clé pour ancrer davantage la formation dans la réalité économique du secteur BTP, rapporte la MAP.



De son côté, le président national de la FNBTP, Mohamed Mahboub, a inscrit cette collaboration régionale dans la perspective des grands rendez-vous nationaux, notamment les Coupes d'Afrique et du monde de football.



"Nous sommes tous conscients de la dynamique actuelle liée aux objectifs de 2025 et 2030", a-t-il rappelé, soulignant que ces échéances mobilisent non seulement les villes hôtes, mais aussi toutes les régions et villes avoisinantes comme Fès, Meknès et Sefrou, qui joueront un rôle de premier plan pour l'image touristique et économique du Maroc.



Pour M. Mahboub, l'anticipation des besoins en main-d'œuvre qualifiée, via des partenariats comme celui-ci, est donc une nécessité pour accompagner les investissements en BTP et garantir le succès de ces projets structurants.



Dans une déclaration à la MAP, le président du bureau régional de la FNBTP Fès-Meknès, Mohamed Moufid, a précisé que cette convention, qui s'inscrit dans la continuité d'une relation solide entre la FNBTP et l'OFPPT qui remonte à plus de 28 ans, vient consolider ce lien et donner un nouvel élan à la coopération.



L'ambition, selon lui, est de travailler ensemble pour développer la formation sous toutes ses formes et qualifier aussi bien les entreprises que la main-d'œuvre, afin d'atteindre un niveau d'excellence.



D’après les partenaires, cette alliance renouvelée ne se limite pas à une déclaration d'intention, mais pose les fondations d'un écosystème de formation plus agile et pertinent, où les compétences développées correspondent précisément aux attentes du marché.



En misant sur la cogestion, la diversification des parcours, l'alternance et un soutien accru à l'insertion, les deux partenaires entendent fournir au secteur BTP régional les talents nécessaires pour accompagner sa croissance et contribuer pleinement aux ambitions de développement du Maroc.