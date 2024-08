Fès: Inauguration d'un Centre d'accueil des victimes de la traite des êtres humains

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a procédé, vendredi à Fès, à l'inauguration du Centre d'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans la région de Fès-Meknès.



Inauguré en présence notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, ce centre a été mis à disposition par le ministère de la Justice au profit du Comité national de coordination des mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention.



A cette occasion, un accord-cadre de partenariat visant la mise en place d'un centre d'hébergement d'urgence et temporaire pour les victimes de la traite des êtres humains a été signé entre le ministère de la Justice et de prévention et l’association "Bab Al Moustakbal", qui sera chargée de la gestion du centre.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le directeur des Affaires pénales et des Grâces au ministère de la Justice, Superviseur du Comité national de coordination des mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention, Hicham Mellati, a indiqué que l’inauguration de ce centre, qui cible en particulier les femmes et les enfants, est l’occasion de souligner l’adhésion entière du Maroc envers ses engagements internationaux et l’application des lois relatives à la traite des êtres humains.



La spécificité de ce centre est qu’il pourra abriter aussi bien les victimes qui ne souhaitent pas s’engager dans une procédure judiciaire, dans l’attente de la préparation de leurs documents de voyage, que les victimes qui sont engagées dans des procédures judiciaires , a-t-il ajouté.



De son côté, la présidente de l’association "Bab Al Moustakbal", Fatima El Mernissi, a fait savoir que l’objectif de ce centre est d’apporter un soutien psychologique aux victimes de traite des êtres humains afin de les protéger ainsi que leurs familles.



Il s’agit aussi d’orienter les victimes et de faciliter leur intégration dans le monde du travail et de la société en générale, a-t-elle relevé.



L’inauguration de ce centre s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le Comité national de coordination des mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention, sous la présidence du ministère de la Justice, pour renforcer les mécanismes de protection et de prévention en faveur des victimes de la traite des êtres humains, et en application des dispositions du mécanisme national de renvoi des victimes de la traite des êtres humains, approuvé le 23 mars 2023, avec un accent particulier sur la réhabilitation des centres modèles d'hébergement d'urgence et temporaire pour les victimes de la traite des êtres humains.



Cette initiative s'inscrit dans les efforts supervisés par le Comité national, en application du plan stratégique de mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention pour la période 2023-2026, afin de garantir le droit des victimes à un hébergement et un logement, tout en leur offrant une gamme de services d'urgence, y compris médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques, conformément aux normes internationales que le Maroc s'engage à respecter, en vertu des conventions internationales pertinentes, ainsi que les dispositions de la loi 14-27 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.



Cette initiative vise également à renforcer la coopération entre les différentes parties concernées pour lutter contre ce phénomène odieux, assurer une protection efficace et complète à ses victimes, et rendre justice à toutes les personnes touchées.



Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu du Maroc à promouvoir les droits de l'Homme et à lutter contre toutes les formes d'exploitation et de traite des êtres humains.