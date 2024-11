Fès: Campagne médicale de dépistage précoce du cancer

Une campagne médicale de dépistage précoce du cancer du sein a été organisée mercredi à Fès au profit des femmes employées de la Commune de Fès.



Cette initiative, organisée par la Commune de Fès en partenariat avec la délégation préfectorale de la Santé et de la Protection sociale de Fès, vise à sensibiliser les bénéficiaires à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein pour éviter ses complications.



Outre le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, la campagne, initiée sous la supervision de la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Fès-Meknès, comprenait également un dépistage du VIH/SIDA, du diabète, de la tension artérielle et d'autres maladies, rapporte la MAP.



L'initiative a également été l'occasion de fournir aux bénéficiaires des explications détaillées sur les cancers du sein et du col de l'utérus, sur l'importance du dépistage précoce et ses avantages, étant donné qu'il offre de meilleures chances de guérison en cas de confirmation de la maladie, ainsi que sur la manière de gérer le diagnostic.



Selon les organisateurs, cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus lancée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale pour commémorer le mois d’"Octobre rose", organisé du 1er octobre au 31 octobr sous le slogan "Votre examen aujourd’hui, en toute sécurité et avec assurance… N’hésitez pas”, en ciblant les femmes âgées de 40 à 69 ans pour le cancer du sein et de 30 à 49 ans pour le cancer du col de l’utérus.



La détection précoce est un processus préventif important qui permet une intervention opportune et efficace, a indiqué Sanaa El Moutaki, responsable du programme de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus à la délégation de la Santé et de la Protection sociale à Fès, dans une déclaration à la MAP, ajoutant que le dépistage est un moyen essentiel pour détecter le cancer.



A l'occasion de la célébration du mois rose, la délégation à la santé a organisé des campagnes intensives, ciblant plusieurs quartiers de Fès, où certains cas ont été diagnostiqués et ont reçu le traitement nécessaire, a-t-elle dit.



Dans une déclaration similaire, la vice-présidente de la Commune de Fès, Meriem Mabtoul, a souligné l'importance de la campagne pour sensibiliser les fonctionnaires de la commune aux cancers du sein et du col de l'utérus, en leur proposant des examens directs et en organisant des séances de sensibilisation à la gravité de la maladie si des contrôles réguliers ne sont pas effectués.



Elle a ajouté que le cancer est considéré comme une maladie silencieuse et qu'en plus d'un traitement régulier, le patient a besoin d'un soutien psychologique de la part de sa famille et de son entourage, afin de l'aider dans son processus de guérison.