Fès: Appel à l'intensification des campagnes de sensibilisation sur la préservation de l'eau

Les participants à un colloque, organisé vendredi à Fès, ont souligné la nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de l’eau, pour préserver cette denrée vitale au profit des générations futures.



Lors de cette rencontre, organisée par l'association du patrimoine et de la communication euro-méditerranéenne sous le signe "L'eau entre la gouvernance de sa gestion et ses enjeux durables", l'accent a été mis sur l'importance d'initier des campagnes régulières de sensibilisation dans les écoles, les universités, les instituts et tous les établissements d'enseignement, pour sensibiliser la jeune génération aux meilleures pratiques qui contribuent à économiser l'eau.



Les intervenants ont également plaidé pour la conservation et une bonne gestion de l'eau à travers la rationalisation de son utilisation quotidienne, l'encouragement des activités qui consomment moins d'eau, ainsi que pour la conjugaison des efforts de tous les acteurs pour faire face aux comportements et pratiques conduisant au gaspillage de l'eau et prendre des mesures strictes pour y mettre fin.



Le directeur provincial de l'agriculture à Fès, Mohamed Mezzour a passé en revue, à cette occasion, les mesures prises pour préserver l'eau et en faire bon usage, notamment celles contenues dans la stratégie de la Génération green 2020-2030 concernant la conservation de l'eau, la modernisation des réseaux d'irrigation et la réparation des anciennes canalisations.



Ces mesures portent également sur l'augmentation de l'approvisionnement en eau grâce à l'adoption de projets structurants tels que le dessalement de l'eau de mer et l'encouragement des cultures moins consommatrices d'eau, a-t-il ajouté.



De son côté, Sahar El Hamouz, responsable à la Régie Autonome intercommunale de Distribution d'Eau et d'Electricité de Fès (RADEEF) a évoqué les efforts constants déployés pour rationaliser l'utilisation de l'eau et réduire les fuites d'eau par le recours à l'utilisation d'équipements modernes qui permettent de réduire ces fuites.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association du patrimoine et de la communication euro-méditerranéenne, Abdelouahab Sebaghi Idrissi Al Hassani, a indiqué que ce colloque s'inscrit dans le cadre des efforts visant à préserver l'eau, qui est considérée comme l'une des ressources naturelles les plus importantes qui garantissent la continuité de la vie humaine et de toutes les activités économiques et sociales.



Il a ajouté que la rencontre a permis de débattre des voies et possibilités disponibles pour conserver l'eau, rechercher la durabilité de cette ressource vitale et fournir des modèles comparatifs pour les systèmes de gestion de l'eau.