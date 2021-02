Fatima Diouani : Pour une palette onirique

L’art naïf ; comme mouvement non académique, désigne la maniéré d’aborder la peinture par des peintres dont les principales caractéristiques plastiques consistent en un style figuratif ne respectant pas, volontairement ou involontairement, les règles de la perspective sur la dimension, l’intensité de la couleur et la précision du dessin.

Concernant les travaux de l’artiste Fatima Diouani, nous constatons dès la première vue le non-respect des règles de la perspective ; l’espace pictural est caractérisé par l’atténuation de la taille des objets proportionnellement à la distance, l’atténuation des couleurs avec la distance, diminution de la précision des détails avec la distance. Tout cela se traduit par des effets de perspective géométriqueerronés, l’emploi de couleurs vives, souvent en aplats, sur tous les plans de la composition, une égale minutie apporté aux détails ; tout cela fait de l’œuvre de notre artiste un univers :

* d’étonnement (charmé, amusé, interrogatif, inquiet, curieux…) ;

* de parfum d’innocence où la naïveté donne toujours l’impression de se prendre au sérieux ;

* la fraîcheur d’expression, celle du regard intérieur ébloui, retrouvant la virginité première des choses ;

* Un certain infantilisme, car le vrai naïf est l’enfant ;

* La gaucherie fort séduisante et très souvent jugée essentielle.

Cela nous conduit à Malraux disant que les artistes naïfs sont ceux qui « osent croire que le temps n’est rien, que la mort même est une illusion… »

Pour revenir à notre artiste, Fatima Diouani , nous disons que le résultat sur le plan graphique évoque un univers d’enfant, d’inspiration populaire généralement, présenté d’une façon onirique grâce à une palette de couleurs chaleureuses, voir intimes même.