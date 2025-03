Fatiha Saddas : Ce qui constitue une menace pour la politique aujourd’hui, c’est un populisme odieux qui privilégie la surenchère comme approche

Fatiha Saddas, membre du Bureau politique de l’USFP, a accordé un entretien au site « Kapress », dans lequel elle a abordé plusieurs sujets dont notamment les prochaines échéances électorales de 2026, ainsi que l’action du parti aux niveau national et international.



Concernant les prochaines échéances, Fatiha Saddas a fait savoir que « l’USFP est le premier parti à avoir souligné la nécessité de réviser le système électoral à la lumière des dysfonctionnements révélés par la pratique. Ceux-ci sont exacerbés par l’hégémonisme politique, qui a restreint le rôle de l’initiative législative et entravé une action institutionnelle efficace. Une telle réforme est essentielle pour renforcer la mise en œuvre de l’Etat social, qui doit se concentrer en priorité sur les questions sociales, notamment la justice sociale et territoriale ».



Elle a souligné que l’USFP compte sur sa base populaire tout en cherchant à l’élargir, en pariant sur les régions où le parti a une influence historique et en présentant des candidats compétents et crédibles. Ces derniers doivent faire preuve d’un véritable sens politique et être en mesure de concrétiser le programme électoral du parti sur le terrain.



Selon la membre du Bureau politique de l’USFP, « le principal dysfonctionnement de la pratique politique demeure l’utilisation de l’argent dans le processus électoral, ce qui menace le processus démocratique de notre pays. A cela s’ajoute l’instrumentalisation populiste des revendications de larges catégories de citoyens ». Et d’ajouter : « Nous sommes un parti qui œuvre au sein des institutions, selon une vision réaliste et dans un esprit de responsabilité. Nous estimons que la concrétisation de l’Etat social doit passer par des alliances avec des forces politiques actives au Maroc, avec lesquelles nous pouvons partager un programme clair et réalisable. Cette approche est d’autant plus essentielle dans le contexte du mode électoral actuel, où l’obtention d’une majorité demeure un défi dépendant de plusieurs facteurs, notamment la cohésion de l’alliance et sa capacité à proposer un programme électoral commun ».



A cet égard, Fatiha Saddas a révélé que l’USFP travaille à l’élaboration d’une vision globale de la réforme du système électoral, visant à renforcer la participation des jeunes et des femmes à la vie politique.



Par ailleurs, Fatiha Saddas a affirmé que l’USFP mène une opposition constructive fondée sur un contrôle rationnel et sur l'amélioration de l'arsenal juridique, que ce soit à travers ses Groupes parlementaires dans les deux Chambres du Parlement, ses organisations parallèles ou une interaction positive avec les préoccupations des citoyennes et citoyens.



« L’USFP veille ainsi à éviter tout risque pour la nation en s’abstenant de céder au discours populiste qui discrédite l’action politique et menace les différentes institutions du pays», a-t-elle noté. Et d’ajouter : « Ce qui menace le plus la politique aujourd’hui, c’est le populisme odieux, qui privilégie la surenchère comme approche politique au lieu de proposer les alternatives nécessaires aux problèmes dont fait face le pays ».



Selon elle, l’USFP, tout en adoptant une vision lucide et responsable, actualise en permanence son projet de gauche à la lumière des défis internes et externes. L’objectif est de proposer une offre politique attractive afin d’attirer de nouveaux électeurs, notamment les jeunes, et de renouveler son discours ainsi que ses programmes en adéquation avec les mutations économiques, sociales et culturelles du Maroc.

Elle a également mis en avant la contribution significative du parti de la Rose et de ses organisations parallèles à la vie politique nationale.



« Nos deux Groupes socialistes au Parlement jouent un rôle essentiel dans le contrôle de l’action gouvernementale, la présentation de propositions de loi et l’introduction d’amendements significatifs visant à améliorer les textes juridiques proposés par le gouvernement. Ils contribuent également de manière active aux travaux des commissions parlementaires », a précisé Fatiha Saddas. Par ailleurs, le Groupe socialiste a joué un rôle clé de médiation entre le gouvernement et l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) afin de mettre fin à la grève des avocats, qui a paralysé les tribunaux marocains pendant une période considérable.



L’USFP, à travers l'Organisation des femmes ittihadies (OFI), a également présenté des propositions pertinentes pour la révision du Code de la famille. Ces propositions répondent aux revendications de la société marocaine et visent à instaurer un Code de la famille plus équitable pour les femmes, tout en garantissant la stabilité de la famille marocaine.



Selon Fatiha Saddas, la Fédération démocratique du travail (FDT) et le Syndicat national de l’enseignement (SNE/FDT) ont participé activement au dialogue social sur diverses questions, notamment le projet de loi organique fixant les conditions et modalités d'exercice du droit de grève, ainsi que les grèves des enseignants contractuels. Ils ont également présenté des propositions visant à améliorer plusieurs projets gouvernementaux.



Le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNE-Sup) a, quant à lui, joué un rôle important dans l’adoption du statut des professeurs chercheurs et l’amélioration du statut des enseignants de différents grades, contribuant ainsi à l’élévation du statut de l’université marocaine.



Concernant la diplomatie parallèle menée par le parti de la Rose, Fatiha Saddas a souligné que l’USFP, en tant que membre actif sur les scènes internationale et régionale, a accueilli en décembre 2024 le Conseil de l'Internationale socialiste. Cet événement a réuni des délégations venues des cinq continents, représentées par d’éminentes personnalités, dont Pedro Sánchez, président de l’IS et chef du gouvernement espagnol.



L’USFP a également abrité les réunions du Comité Afrique de l’IS, marquées par une forte participation de pays africains, ainsi que celles de l’Internationale socialiste des femmes. Pour la première fois dans l’histoire de l’IS, ces rencontres se sont déroulées en l’espace de six jours dans un même pays, a-t-elle rappelé.



Il est important de souligner que l’USFP joue un rôle clé au sein de l’Internationale socialiste, où il occupe le poste de vice-président. Il occupe également une place stratégique au sein de l’Alliance Progressiste, en étant représenté dans l’instance décisionnelle de cette organisation internationale qui regroupe les partis socialistes et sociaux-démocrates du monde entier.



D’après Fatiha Saddas, l’USFP, à travers sa présence active dans ces organisations internationales, contribue efficacement à la défense des intérêts suprêmes du pays. «Nous aspirons également, via cette présence, à renforcer nos relations avec l’Union européenne à travers les parlementaires engagés dans ces organisations, dans le cadre d’un partenariat stratégique équilibré et respectueux des intérêts mutuels. Nous abordons ainsi les questions migratoires sous un prisme humanitaire et de développement, dépassant les approches strictement sécuritaires », a-t-elle fait savoir.



Selon elle, « cette politique repose sur une solidarité ferme avec les causes justes à l’échelle internationale, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne. Elle vise également à approfondir la coopération Sud-Sud et à développer des relations stratégiques avec les pays africains, considérées comme un levier fondamental pour un développement partagé et la stabilité régionale. Cette approche intégrée ambitionne de bâtir des relations internationales équilibrées, promouvant à la fois les intérêts nationaux et un ordre mondial plus juste et plus stable ».



Mourad Tabet