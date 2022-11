Fahs-Anjra: Vers la création d'un incubateur d'entreprises et d'un institut de formation portuaire

Une réunion de travail s'est tenue, jeudi à Ksar El Majaz, pour examiner l'état d'avancement du projet de création d'un incubateur d'entreprises et d'un institut de formation aux métiers portuaires dans la province de Fahs-Anjra, à proximité du complexe portuaire Tanger Med.



Cette réunion a été présidée par le gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, en présence du directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, du président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), Abdellatif Afilal, et du président du Conseil provincial de Fahs-Anjra, Mustapha El Harrous, ainsi que des représentants de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) et de nombre de responsables locaux, rapporte la MAP.



Ce projet fait l'objet d'une convention tripartite entre la CCIS-TTA d'une part, et la préfecture et le conseil provincial de Fahs-Anjra d'autre part.



Cette réunion a été l'occasion d'examiner les moyens d'activer cet accord, à travers la mise à disposition d'un bâtiment à la commune de Ksar El Majaz en faveur de la Chambre régionale, pour abriter l'incubateur d'entreprises et l'Institut de formation aux métiers portuaires, a indiqué un communiqué de la Chambre.



Elle a également traité de la contribution d'autres institutions à ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Maroc visant à créer des emplois, améliorer le climat des affaires et à assurer un développement global, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, pour la mise en place des programmes de renforcement des compétences et de promotion de leur contribution à la construction d'une économie nationale forte et en phase avec toutes les mutations nationales et internationales.



Les participants à cette réunion ont effectué une visite de terrain au chantier de construction de ces structures, afin de s'arrêter sur l'état d'avancement des travaux.