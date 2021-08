Face au Delta, la Nouvelle-Zélande s'interroge sur sa stratégie “ zéro Covid”

La Nouvelle-Zélande a reconnu dimanche que sa stratégie "zéro Covid" était menacée par la propagation du variant Delta.



"Le Delta ne ressemble en rien à ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie", a avancé le ministre en charge de la Lutte contre le Covid-19, Chris Hipkins sur la chaîne TVNZ. "Cela change tout, cela signifie que toutes nos mesures existantes semblent moins adaptées et cela soulève des questions sur l'avenir de notre stratégie à long terme", a-t-il ajouté.



Il a fait état de 21 nouveaux cas liés au foyer épidémique apparu la semaine dernière à Auckland. Le premier cas d'origine locale de contamination en six mois a conduit à un confinement national.



M. Hipkins a affirmé que ce foyer épidémique était beaucoup plus difficile à contenir que les précédents car le variant Delta est hautement plus contagieux.

"Sa forte contagiosité et la vitesse à laquelle le virus s'est propagé sont des éléments qui, bien que nous ayons pris les meilleures mesures de prévention au monde, ont mis notre système à rude épreuve", a-t-il déclaré.



Le Nouvelle-Zélande a été saluée à l'étranger pour sa gestion efficace de l'épidémie de Covid-19 qui, jusqu'à présent, n'a fait que 26 morts pour une population de cinq millions d'habitants. L'archipel a mis en place un strict contrôle aux frontières et décrété des confinements dès l'apparition de cas locaux.



L'Australie voisine poursuit également un objectif "zéro Covid", compromis depuis mi-juin par une flambée continue de cas de coronavirus liés au variant Delta.

En Nouvelle-Zélande, cette épidémie a mis en évidence la lenteur de la campagne de vaccination et des voix se sont élevées pour critiquer le laxisme du gouvernement. Seulement 20% de la population est entièrement vaccinée, soit l'un des taux les plus faibles du monde développé.



Le porte-parole du Parti national Chris Bishop a estimé que cette nouvelle épidémie pointait les lacunes du gouvernement en matière de vaccination, en raison notamment de difficultés d'approvisionnement.



M. Hipkins a souligné que l'élimination demeure la priorité absolue alors que le nombre de nouveaux cas s'élève désormais à 71 cas actifs, dont 65 à Auckland et six à Wellington.

Le confinement national doit prendre fin mardi soir mais M. Hipkins a indiqué qu'Auckland pourrait faire l'objet de nouvelles restrictions même si elles sont levées ailleurs.