Face à la crise du Covid-19, ARMOR Industries maintient son activité

ARMOR Industries annonce, dans le contexte de la crise du coronavirus, la poursuite de ses activités de production.

Compte tenu de la situation évolutive et des mesures sanitaires très strictes, le spécialiste des cartouches d’impression remanufacturées a ainsi réorganisé ses équipes pour assurer le maintien de ses services dans le respect des mesures de sécurité et des restrictions sanitaires.

De par sa nature, l’activité d’ARMOR Industries est nécessaire au bon fonctionnement d’autres activités importantes dans la crise pour lesquelles la disponibilité de toners est vitale, tel que les laboratoires, les industries pharmaceutiques et agro-alimentaires, les banques... L’entreprise s’engage auprès de ses clients en cette période difficile et met à leur disposition l’ensemble de ses moyens.

Dans un communiqué, l’entreprise indique qu’elle mobilise ses effectifs dans le strict respect des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des autorités sanitaires du Maroc.

Elle adopte l’ensemble des mesures d’organisation en termes d’application des gestes barrières, de distanciation des personnes, de mise à disponibilité de matériel d’hygiène et de sécurité et de désinfection des surfaces.

Le premier employeur de la région de Bir Jdid met également tout en œuvre pour préserver l’emploi de ses 400 collaborateurs, ajoute la même source. Cité par le communiqué, Mohamed Alfarze, directeur général d’ARMOR Industries Maroc, témoigne : « Cette crise sanitaire est une épreuve pour nous tous et une opportunité pour renforcer notre solidarité. Elle est aussi l’occasion de montrer l’engagement d’ARMOR Industries au service de son environnement. ».

Créée en 1991, ARMOR Industries est une filiale du groupe international ARMOR, expert en formulation d’encres et enduction de couches fines sur films minces et n°1 mondial de la conception et de la fabrication de rubans transfert thermique dédiés à l’impression de données variables de traçabilité sur étiquettes et emballages souples. Basée à Bir Jdid à travers une usine de production et une plateforme logistique, elle est le premier employeur de la région.

Forte de plus de 400 collaborateurs dont une majorité de femmes, l’entreprise fonde son activité sur la récupération de cartouches usagées en vue de leur réutilisation.