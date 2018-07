FITUC-2018 : Plus de 4.000 étudiants ont bénéficié des ateliers de formation

Plus de 4.000 étudiants ont bénéficié des ateliers de formation et du masterclass organisés dans le cadre de la 30ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca qui prend fin aujourd’hui. La thématique de “l’interaction théâtrale” a été la trame de fond des cinq workshops initiés par les organisateurs du Festival, tenu sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, avec la participation de représentants de treize pays.

Par ces formations théoriques et pratiques, on entendait cultiver la particularité première de l’art dramatique qui est l’interactivité avec le récepteur, dont l’aboutissement peut conférer au spectacle une dimension supérieure en termes d’échange, de partage et de créativité. Les bénéficiaires de ces ateliers ont, notamment, pris la mesure de l’importance du “rapport du corps avec l’espace, le temps, l’Autre et soi-même”, en mettant l’accent sur l’énergie générée par l’expression corporelle de l’acteur qui transforme la scène en un univers transcendant le langage verbal. Il s’agissait aussi de mieux appréhender l’utilisation des modes d’expression et des techniques modernes dans le théâtre, surtout dans ses interférences avec le cinéma et le monde de l’image, sauf que ces procédés seront, à leur tour, considérés comme traditionalistes quand ils auront épuisé leurs rôles.

Ces ateliers ont été encadrés par des experts venant de différents horizons et divers pays, notamment l’Allemagne, l’Espagne, les Etats-Unis, le Mexique et la Tchéquie.