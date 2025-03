Exposition en hommage à feue Zohour Alaoui Mdaghri à la BNRM

La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a organisé, samedi, une exposition en hommage à la militante des droits de l'Homme, feue Zhour Alaoui Mdaghri, à l'occasion de la Journée internationale de la femme.



L'exposition comprend des exemplaires de la bibliothèque personnelle de la défunte, offerts par sa famille à la BNRM, dont des photos, des documents et des livres qui mettent en lumière son parcours de militante et ses contributions à la défense des droits humains, tout particulièrement ceux de la femme.



Cet événement rend hommage aux donateurs de leurs bibliothèques personnelles, au service de la mémoire nationale et à l'enrichissement du fonds documentaire de la BNRM, notamment dans le domaine des droits des femmes.



Dans une déclaration à la MAP, le chef du pôle coordination de la BNRM, Brahim Ighlane, a souligné que cette exposition documentaire s'inscrit dans le cadre des efforts visant à rendre un hommage appuyé à la femme marocaine, ajoutant que cet évènement constitue un hommage à Zohour Alaoui Mdaghri et une reconnaissance de ses contributions et de son riche parcours au service des droits de l'Homme.



Pour sa part, Kenza Oumlil, fille de la défunte, a exprimé sa gratitude à la Bibliothèque nationale pour cette initiative, assurant que sa mère a consacré ses efforts à la défense des droits des femmes et à la revendication de la parité, et milité en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'équité.



À son tour, Latifa Bouhssini, professeure d'histoire à la Faculté des sciences de l'éducation, a indiqué que la défunte a marqué de son empreinte la lutte de la femme marocaine et des mouvements démocrates et des droits de l'Homme, notant que feue Alaoui Mdaghri était une personnalité multifacette.



Les acquis du Code de la famille ont été obtenus grâce au militantisme d'une génération de femmes, à leur tête Mme Alaoui Mdaghri, a-t-elle ajouté, précisant qu'il est difficile de se remémorer la lutte de la femme marocaine sans évoquer la mémoire, le militantisme et l'empreinte laissée par la défunte dans ce domaine.



Décédée en novembre 2013, Zohour Alaoui Mdaghri avait accumulé une riche expérience en matière de défense des causes humaines justes, que ce soit à travers son engagement dans les rangs du Mouvement national ou en tant que militante des droits de l'Homme, tout particulièrement ceux de la femme.