Exposition du plasticien Mohammed Mansouri Idrissi "Temps insaisissable"

L'artiste plasticien Mohammed Mansouri Idrissi présente à la Galerie nationale Bab Rouah à Rabat son exposition "Temps insaisissable".



Composée de 51 tableaux, cette exposition qui se poursuit jusqu'au 04 novembre, s'inscrit dans le cadre d'un projet artistique et intellectuel de l'artiste Mansouri Idrissi et vise à explorer la relation de l'Homme au temps et à l'existence, à l'ère des bouleversements profonds qui traversent le monde.



Cette exposition propose une réflexion picturale sur la notion du temps et sur la manière dont il s'écoule, se transforme et s'efface. A travers un ensemble d’œuvres aux couleurs intenses et aux formes en mouvement, l'artiste explore la relation entre la mémoire, l'instant présent et la continuité de l'existence.



Dans une déclaration à la MAP, l'artiste plasticien a indiqué que ce projet est le fruit d'un effort de méditation existentielle, dans une époque marquée par de grandes transformations et conflits dans le cadre de "ce qu'on appelle la mondialisation", qui a profondément influencé la civilisation, la culture et l’art.



Il a également souligné que l’idée de l’exposition s’inspire d’un ouvrage du penseur marocain Noureddine Affaya, qui a abordé le concept de la fuite du temps dans son rapport à la pensée, à la société et à l’économie, ajoutant : "Je me suis posé la question: l’artiste, l’intellectuel ou le penseur peuvent-ils encore, dans ce temps accéléré, saisir ce qui est beau?".



A cet égard, il a précisé que l’exposition se veut une invitation à réfléchir sur le sens de la beauté comme acte de résistance dans une époque dominée par la vitesse et la superficialité, notant que l’art n’est plus simplement une expression esthétique, mais une stratégie pour lutter contre la vacuité, la fausseté et la marchandisation du sentiment.



Mohammed Mansouri Idrissi, plasticien marocain, est né le 21 février 1962 à Rabat. Lauréat de l'Académie européenne des arts à Bruxelles, il est également diplômé de l'Ecole nationale d'architecture de Rabat et titulaire d'une licence en histoire et Géographie.



Son œuvre, profondément marquée par une quête spirituelle et une approche méditative de la création, explore les liens entre la forme, la couleur et l'énergie intérieure, alors que son parcours, jalonné de distinctions, lui a valu d'être le premier artiste peintre du monde arabe à siéger à l'Académie mondiale de l'art.



Engagé dans le milieu artistique, il a occupé plusieurs fonctions, dont vice-président du Syndicat marocain des artistes peintres professionnels.

