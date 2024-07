Explosion d'un camion-citerne à Tanger

Un incendie s'est déclaré, samedi matin, dans un camion-citerne lors du déchargement de sa cargaison de "fioul" à l'entrée d'une unité industrielle située dans la zone industrielle de Mghougha, ont indiqué les autorités locales de la préfecture de Tanger-Assilah.



Cet incendie, qui a engendré l'explosion du conteneur-citerne, a également ravagé un véhicule de transport du personnel stationné sur place, a fait savoir la même source.



Les autorités locales et les services de sécurité, ainsi que les services de la protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires et circonscrire l'incendie ayant provoqué l'asphyxie de sept personnes, qui ont été transférées à l'hôpital Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires, a précisé la même source, notant que leur état de santé est stable et ne suscite aucune inquiétude.



Selon la même source, aucune perte humaine n'est à déplorer jusqu'à présent, alors que les sapeurs-pompiers poursuivent actuellement leurs efforts pour contenir et éteindre l'incendie.



Une enquête judiciaire a été ouverte par les autorités compétentes afin d'élucider les circonstances de cet incident, souligne-t-on.