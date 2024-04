Examen de la situation politique et organisationnelle sur les plans national et régional

Il met en évidence la teneur du communiqué émis par le Bureau politique lors de sa dernière réunion concernant aussi bien le volet politique national que celui de la vie organisationnelle partisane.

Il met l’accent sur la pertinence des positions annoncées par le parti, à partir de sa position dans l’opposition en tant que force politique plaçant la réforme à la tête de ses priorités au service du pays, pour le développement de l’édifice démocratique et pour favoriser les conditions de la vie digne.

Il fustige la campagne médiatique fallacieuse et tendancieuse contre le parti et exprime son rassemblement autour de la direction du parti pour la poursuite de la lutte pour les principes et valeurs du parti.

Il salue l’initiative ittihadie de la mise en place d’un front national et l’action commune avec le Parti du Progrès et du Socialisme pour faire face aux dysfonctionnements institutionnels, défendre les droits de l’opposition, protéger le pluralisme et l’équilibre institutionnel et améliorer le débat public.

Il souligne l’importance de l’action de l’opposition parlementaire et sa tendance à favoriser les conditions adéquates pour une motion de censure à l’encontre du gouvernement du fait de l’enlisement de son action et la faiblesse de sa gestion des grands chantiers initiés par Sa Majesté le Roi mais aussi pour la défense du pouvoir d’achat des catégories vulnérables et de leurs exigences.

Il salue la réactivité politique et juridique de la direction du parti à l’égard du rapport de la Cour des comptes et souligne son attachement profond au renforcement de l’action des institutions dans le cadre de leurs attributions, à la consécration de l’équilibre et la complémentarité des différentes institutions et la promotion du fonctionnement des partis politiques, de même qu’il appelle au parachèvement des textes législatifs et à combler le vide juridique relatif au financement des partis politiques.

Il met en valeur la dynamique organisationnelle du parti et exprime son adhésion à ce processus en toute responsabilité, à la réussite de toutes les activités et potentialités des congrès et rencontres annoncés dans le communiqué du Bureau politique, considérant que c’est là l’occasion d’élever une conception commune répondant aux aspirations de tous les secteurs en conformité avec les principes et références du parti :

le Congrès national du secteur ittihadi de l’enseignement

le Congrès national des commerçants et professionnels ittihadis

le Congrès national de l’Association socialiste des conseillères et conseillers.

Il se félicite des initiatives et programmes réalisés dans l’espace territorial de la région et réclame du gouvernement de mettre en œuvre une vision claire pour la réalisation de l’élan de développement escompté en adoptant le principe de la justice spatiale dans les budgets et l’établissement des projets et programmes.

Il souligne la poursuite par le parti de la défense des intérêts des citoyennes et citoyens de la région, notamment les questions de l’eau, le santé, l’enseignement et l’environnement… et considère le plaidoyer continu pour répondre à ces problématiques comme une obligation et une responsabilité dont il est fier d’assumer.

Il salue la dynamique organisationnelle du parti et affirme sa détermination à parachever toutes les structures spatiales et sectorielles du parti dans les différentes provinces de la région.

Dans le cadre du grand chantier organisationnel déployé par l'ensemble des instances régionales et provinciales de l'Union socialiste des forces populaires, en application des recommandations et résolutions du 11ème Congrès national, le Secrétariat régional du parti dans la région de Draâ-Tafilalet a tenu une réunion ordinaire à distance, dimanche 31 mars 2024, sanctionnée par une déclaration dont ci-dessous la traduction intégrale :