Evénements tragiques survenus entre Nador et Mellilia: L’OMDH appelle à l’ ouverture d’ une enquête approfondie

Le bureau exécutif de l'Organisation marocaine des droits humains (OMDH) a profondément déploré les événements tragiques survenus vendredi dernier lors de l’assaut violent de migrants irréguliers au niveau de la clôture séparant Nador et Mellilia et qui ont couté la vie à 23 subsahariens. Dans un communiqué de presse, l’OMDH a exprimé son « rejet total de toutes les formes de violence, d'où qu'elles viennent », tout en appelant les autorités compétentes à «ouvrir une enquête approfondie en vue d’élucider toutes les circonstances et les causes de cet accident». Cette ONG a également dénoncé les mafias de l’immigration clandestine et de traite des êtres humains, et demandé aux autorités d'intensifier leurs efforts pour les combattre et les démanteler et de faire preuve de retenue en traitent le dossier des migrants et des demandeurs d'asile dans le cadre d'une approche des droits humains. L’OMDH a aussi lancé un appel à « tous les demandeurs d'asile à les exhortant à exhortant adopter un comportement civilisé et pacifique dans l'expression et dans la revendication des droits et des libertés ». Par ailleurs, le bureau exécutif de l’OMDH a réitéré son appel à accélérer la mise en œuvre de la nouvelle politique en matière de migration et d'asile et à accélérer l’entérinement des deux projets de loi relatifs à l'immigration et à l'asile.