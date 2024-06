Euro 2024. Le programme des huitièmes de finale

L'Espagne, triple championne d'Europe (1964, 2008, 2012) affrontera la Géorgie, qui dispute le premier Euro de son histoire, en huitièmes de finale de l'Euro-2024 dimanche à Cologne, pour un choc entre l'un des favoris du tournoi et le Petit Poucet.



Reversée dans la même partie de tableau, la France jouera son avenir européen face à la Belgique lundi à Düsseldorf.

Les autres affiches dans le haut du tableau opposeront l'Allemagne et le Danemark (samedi à Dortmund) et le Portugal et la Slovénie (lundi à Francfort).



Dans le bas du tableau, a priori moins relevé, l'Italie, tenante du titre, jouera contre la Suisse (samedi à Berlin), l'Angleterre, finaliste il y a trois ans, affrontera la Slovaquie (dimanche à Gelsenkirchen), la Roumanie défiera les Pays-Bas (mardi à Munich) et l'Autriche sera opposée à la Turquie (mardi à Leipzig).



Samedi 29 juin:

(17h00) Suisse - Italie, à Berlin

(20h00) Allemagne - Danemark, à Dortmund

Dimanche 30 juin:

(17h00) Angleterre - Slovaquie, à Gelsenkirchen

(20h00) Espagne - Géorgie, à Cologne

Lundi 1er juillet:

(17h00) France - Belgique, à Düsseldorf

(20h00) Portugal - Slovénie, à Francfort

Mardi 2 juillet:

(17h00) Roumanie - Pays-Bas, à Munich

(20h00) Autriche - Turquie, à Leipzig

Quart de finale

(5 juillet, 17h00) Espagne ou Géorgie - Allemagne ou Danemark, à Stuttgart

(5 juillet, 20h00) Portugal ou Slovénie - France ou Belgique, à Hambourg

(6 juillet, 20h00) Roumanie ou Pays-Bas - Autriche ou Turquie, à Berlin

(6 juillet, 17h00) Angleterre ou Slovaquie - Suisse ou Italie, à Düsseldorf

Les demi-finales sont programmées les 9 et 10 juillet (la première à Munich, la seconde à Dortmund). La finale aura lieu le 14 juillet à au Stade olympique de Berlin.