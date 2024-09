Euro-2024: L'UEFA reconnaît une erreur d'arbitrage lors du quart Allemagne-Espagne

L'UEFA a reconnu une erreur arbitrale sur une main non sanctionnée du défenseur espagnol Marc Cucurella lors du quart de finale Allemagne-Espagne du dernier Euro en juin dernier, a appris lundi l'AFP d'une source proche de l'instance, confirmant une information du média espagnol Relevo.



Lors d'échanges qu'elle entretient régulièrement avec les arbitres européens, la Commission arbitrale de l'UEFA a jugé qu'un penalty aurait dû être sifflé lorsqu'en prolongation et alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1, le défenseur espagnol s'est rendu coupable d'une main dans la surface sur une frappe de Musiala.



Jugeant l'action licite, Anthony Taylor, l'arbitre de la rencontre, n'avait pas jugé nécessaire de faire appel à la vidéo sur cette action et la VAR ne s'était pas manifestée pour la revoir.

Mikel Merino avait inscrit le second but espagnol quelques minutes plus tard, qualifiant la Roja pour la demi-finale de la compétition qu'elle avait finalement remportée face à l'Angleterre le 14 juillet (2-1).