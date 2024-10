Eto’o suspendu par la FIFA

Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), est suspendu par la FIFA six mois de tous matches des sélections de son pays pour son attitude lors d'un match du Mondial-U20 féminin, rapportent lundi des médias.



La commission de discipline de la Fédération internationale de football (FIFA) reproche à l'ancien joueur du Barça et des Lions Indomptables d'avoir enfreint les règles relatives au "comportement offensant" en "violation des principes du fair-play" et à l'"incorrection de joueurs et officiels".



Il est reproché à Eto'o, également ancien attaquant de l’Inter, d'avoir mis la pression sur les officiels lors du 8e de finale perdu par les Camerounaises contre le Brésil (3-1 a.p.) lors du Mondial-U20 en Colombie, à Bogota, selon un communiqué de l'instance footballistique internationale relayé par plusieurs médias.



La suspension d'Eto'o ne concerne pas ses fonctions de président de la Fédération mais "l'empêchera d'assister aux matches de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la Fécafoot dans toutes les catégories ou groupes d'âge", lit-on sur le site de la FIFA.

"La FIFA a notifié cette décision à M. Eto’o aujourd’hui, date à laquelle elle prend effet", indiquent les mêmes sources.



A signaler que Samuel Eto'o, élu président de la Fédération du Cameroun en 2021, est en conflit ouvert avec le pouvoir. L'ex- joueur international a refusé la nomination du sélectionneur belge de l'équipe A masculine Marc Brys, souhaitée par le ministère des Sports, avant d'accepter par la suite la décision.