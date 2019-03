Errachidia ville pionnière, nouvelle œuvre de la Fondation FACE-Maroc

C’est à Errachidia au cœur de la région Draâ-Tafilalet qu’aura lieu la cérémonie d’inauguration officielle de la Fondation FACE (Agir contre l’exclusion) Royaume du Maroc, le vendredi 29 mars 2019, au Centre socioculturel Ouled Hadj.

Initiée en présence de Gérard Mestrallet, président de FACE-France - président d’honneur d’ENGIE, (ex-SUEZ), des ambassadeurs de France et du Gabon au Maroc, du wali de la région Draâ-Tafilalet, cette cérémonie sera caractérisée par la présentation de cinq actions d’une grande importance, indique un communiqué rendu public.

Il s’agit en premier lieu de la conférence inaugurale autour de la thématique ‘’FACE-Royaume du Maroc et FACE-France : pour une meilleure mutualisation, promotion, cohésion et valorisation de leurs compétences humaines’’. Elle aura pour objectif principal d’officialiser la valeur ajoutée de la Fondation FACE-Royaume du Maroc et de présenter ses atouts prévisionnels entre la France, le Maroc, l’Afrique et l’Europe.

Cette conférence permettra de consolider les aspects humains avec les plus hautes instructions Royales en termes d’éradication de la pauvreté, de discrimination et d’exclusion tout en mettant en lumière la synergie potentielle entre le dispositif INDH initié par sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005, les orientations de FACE-Royaume du Maroc et les perspectives de collaboration solide avec son homologue française.

La Fondation va présenter ensuite sa deuxième action intitulée ‘’3000 Jeunes et 1 Avenir prometteur – 3000 J1AVP pour le Royaume du Maroc et l’Afrique’’. Il s’agit d’élaborer un projet concret d’insertion professionnelle en faveur de la jeunesse marocaine et africaine, sur l’ensemble du Royaume du Maroc.

La troisième action intitulée ‘’Plan 1000 jeunes, les entreprises s’engagent!’’ vise à faire le lien entre des candidats postulant des emplois, mais victimes de discrimination structurelle, et des entreprises qui ont des difficultés à embaucher. L’objectif est d’intégrer en une année 1000 jeunes dans les entreprises du territoire (CDI, CDD de plus de 6 mois ou alternance).

La Fondation présentera, ensuite une conférence autour du développement personnel et le monde de l'entrepreneuriat. Cette conférence est organisée en partenariat avec le Centre Aoufous pour le développement personnel, CAFDP, la Fondation du Centre Tarik Ibn Zyad pour la recherche et les études (CTIZ) et AIODD Maroc.

Enfin, la Fondation organisera une caravane médicale, de la solidarité et de l’emploi, qui aura lieu du 1er au 4 avril 2019 dans le village d’Aglou dans la commune de Tnine Aglou implantée à Agadir dans la région de Souss-Massa. Aglou est lié à la médersa Ouggaguia, premier noyau de la dynastie des Almoravides.

A noter que la Fondation ‘’FACE-Royame du Maroc’’ a été créée le 20 novembre 2018, et dont l’objectif est de répondre à l’ensemble des hautes instructions Royales en corrélation avec les principes de la Charte d’entreprise portée par FACE-Royaume du Maroc et FACE-France.