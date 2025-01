Entretien accordé par Driss Lachguar à « TelQuel »: Les précisions qui s’imposent

TelQuel vient de publier un entretien avec Driss Lachguar . Il y a cependant lieu de

souligner que quelques passages des réponses du Premier secrétaire de l’USFP ont

été altérés. Nous apportons ci-dessous les précisions appropriées.



Concernant l’Internationale socialiste



On est aujourd’hui en train de vivre un renouveau de l’Internationale socialiste. Cette dernière, à travers ses différentes phases, a connu des moments de faiblesse mais elle a retrouvé son équilibre grâce à l’engagement de son président.



Concernant les organisations internationales, nous avons aussi veillé à être présents au sein de l’Alliance progressiste, organisation dirigée par les partis d’Europe du Nord et le SPD allemand. Notre présence garantit la défense de notre Cause nationale et la protection de nos intérêts.



Concernant le MSP



Ce qui distingue le Mouvement sahraoui pour la paix de la position des séparatistes du front polisario, c’est sa volonté de dialogue pacifique concernant ce conflit. Le mouvement est constitué d’anciens membres du leadership du polisario, c’est pour cela qu’au début, notre position était prudente. Avec le temps, nous nous sommes rendu compte que c’est un mouvement qui a un souffle démocratique, qui ne porte pas les armes, qui croit en la démocratie et la pluralité, contrairement au polisario. C’est pourquoi nous avons décidé de l’écouter attentivement.



Nous nous sommes alignés sur le consensus international concernant l’acceptation de son adhésion au sein de l’Internationale socialiste. Aujourd’hui, son adhésion est effective en tant que membre observateur.



Concernant le PS français



Lors du dernier congrès de l’Internationale socialiste, nous avions reçu une délégation du Parti socialiste français, présidée par Olivier Faure (Premier secrétaire). Elle a réellement démontré une volonté de raviver les relations entre les gauches française et marocaine et de réactiver d’anciens accords entre nos deux partis. Nous travaillons actuellement à rapprocher les distances avec eux et à renouveler les accords qui nous lient, que ce soit à travers des rencontres parlementaires ou des échanges entre nos différentes organisations.



“Durant les longues discussions que nous avons eues avec M.Faure et les membres de la délégation du PS, nous avons veillé à clarifier notre position sur le conflit du Sahara et à lever quelques amalgames persistants à ce sujet.



Il est vrai que certaines positions du PS peuvent étonner mais nous comprenons que le PS français ne soit pas opposé au Maroc, et qu’il est plutôt critique de la démarche du chef de l’État français, ce qui se lit également au regard de la tension qui caractérise la scène politique française.