Entre puissance scénique et discographique intemporelle: 50 Cent célèbre l'âge d’or du hip-hop

Avec une puissance scénique saisissante, un charisme intact et une discographique intemporelle, le rappeur américain 50 Cent a transporté, samedi soir, à l'occasion de la 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, la foule de l'OLM Souissi dans un voyage musical nostalgique célébrant l'âge d’or du hip-hop.



Dès les premières minutes, le ton a été donné. Porté par ses hits légendaires et un flow remarquable, l’icône du hip-hop des années 2000 a offert aux festivaliers un show à la fois nostalgique et électrisant, ravivant l'époque dorée où le rap régnait en maître sur la scène artistique mondiale.



Lors de cette soirée mémorable, le rappeur new-yorkais a enchaîné ses morceaux emblématiques avec une aisance déconcertante, digne de la légende qu’il incarne depuis plus de deux décennies.



Passant par des classiques de son album "Get Rich or Die Tryin" comme "In da Club" et "21 Questions" aux tubes intemporels de l’album "The Massacre", tels que "Candy Shop", "Just A Lil Bit" ou "Disco Inferno", chaque titre a déclenché des vagues d’enthousiasme dans une foule conquise, scandant chaque refrain à l’unisson.



Ces hits intemporels ont transformé ce concert en une immense fête à ciel ouvert. De plus, les effets visuels spectaculaires, associés à la voix grave et à la prestance du rappeur, ont garanti un spectacle sonore et visuel mémorable, rappelant à chacun pourquoi son nom reste indissociable de l’âge d’or du rap américain.



Ainsi, face à un public survolté de tout âge, la performance de 50 cent a été bien plus qu’un simple concert mais plutôt une plongée dans un répertoire qui a marqué toute une génération qui a grandi au rythme des beats du groupe "G-Unit" et du rap des années 2000.



La soirée a également permis de mesurer l’empreinte durable que 50 Cent a laissée sur la scène musicale internationale. Artiste aux multiples facettes, il a su s’imposer non seulement par sa musique mais aussi par son charisme et son sens aigu des affaires, devenant un modèle pour de nombreux jeunes artistes.



De son vrai nom Curtis Jackson, 50 cent a vendu plus de 30 millions d’albums à travers le monde et demeure l’une des figures les plus influentes de l’histoire du hip-hop. Bien au-delà de la musique, le rappeur a également bâti une carrière florissante dans le cinéma, la télévision, ainsi que dans l'entrepreneuriat.



Depuis plus de vingt ans, il continue d’enflammer les scènes du monde entier, livrant des performances à haute intensité et revisitant ses morceaux emblématiques qui ont marqué plusieurs générations.



Par Kawtar Tijari (MAP)