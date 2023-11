Entre frissons et émotions, la compétition officielle fait honneur au cinéma mondial

"Animalia", une réflexion audacieuse sur la condition humaine



Pour ce qui est de la section "Séances spéciales", les festivaliers ont eu l’occasion d’apprécier "Animalia", le premier long métrage de la réalisatrice franco-marocaine Sofia Alaoui. Le film tisse habilement les fils du fantastique et de la philosophie pour offrir une expérience cinématographique captivante et profondément réfléchie, s'inscrivant dans la lignée des œuvres primées de la réalisatrice. Déjà récompensée au Festival de Sundance en 2020 pour son court métrage "Qu’importe si les bêtes meurent", Sofia Alaoui continue d'explorer un cinéma audacieux et dépourvu de certitudes, offrant au public une expérience cinématographique unique.



Dès la première scène, le film établit un ton mystérieux et déroutant. La protagoniste, Itto, évolue dans une maison démesurée, suggérant d'emblée son malaise et sa déconnexion. La dénonciation franche de la bourgeoisie marocaine et de ses privilèges, soulignée par la nuance du rapport d'Itto à l'argent, constitue un aspect percutant du récit. Le film plonge ensuite dans une dimension alternative lorsque des événements troublants se déroulent, incitant le spectateur à remettre en question sa propre existence.



La réalisatrice réussit à inviter à la contemplation, non seulement à travers les paysages hypnotiques du Maroc capturés par le talentueux directeur de la photographie Noé Bach, mais aussi à travers les merveilles de l'espèce humaine. Les choix cinématographiques, tels que l'utilisation de ralentis et de séquences opaques, défient l'espace et le temps, flirtant avec la science-fiction et le thriller sans s'y engager complètement. Les moments de tension sont habilement équilibrés avec des moments d'incompréhension, invitant le public à accepter l'incertitude et le manque de solutions.



"Animalia" est, en effet, un long métrage audacieux et contemplatif qui témoigne du talent émergent de Sofia Alaoui. À travers une narration mystérieuse, des choix visuels impressionnants et une exploration profonde de thèmes existentiels, la réalisatrice nous livre une expérience cinématographique mémorable. Bien que le film puisse ne pas convenir à tous les goûts en raison de son approche expérimentale, il offre néanmoins une réflexion stimulante sur la condition humaine et notre place dans le cosmos.



A la rencontre de Willem Dafoe



L'illustre acteur américain, Willem Dafoe, a été le centre d'attention dimanche au FIFM. En tant qu'invité de la section "In Conversation With", Dafoe a offert au public une plongée fascinante dans les méandres de sa carrière cinématographique exceptionnelle.

L'événement a attiré un public diversifié, comprenant des passionnés de cinéma, des étudiants, ainsi que des experts de l'industrie cinématographique. Tous étaient avides de découvrir les perspectives uniques d'un acteur qui a laissé une empreinte indélébile sur le monde du cinéma.



Willem Dafoe, connu pour sa polyvalence et sa présence magnétique à l'écran, a pris le public dans un voyage rétrospectif à travers sa filmographie étendue. Des extraits soigneusement sélectionnés ont accompagné ses réflexions, offrant une narration visuelle de moments marquants de sa carrière.



La rencontre a permis à Dafoe de partager des anecdotes et des expériences, dévoilant ainsi l’intimité de son évolution artistique au fil des décennies. Cette plongée en coulisses a permis au public de vivre de près les collaborations de Dafoe avec des réalisateurs renommés et d'autres acteurs, ajoutant une touche d'intimité à cet événement cinématographique mémorable.



Cette année, la section "In Conversation With" propose une série d'entretiens tout aussi captivants avec d'autres acteurs notables du monde entier. Parmi eux, Faouzi Bensaïdi du Maroc, récipiendaire de l'Étoile d'Or de cette édition, ainsi que les acteurs hollywoodiens Simon Baker et Matt Dillon, en plus d’Anurag Kashyap de Bollywood et d'autres artistes de renom.



La présence de Willem Dafoe au FIFM a enrichi l'événement de réflexions cinématographiques profondes et d'un regard intime sur la vie d'un acteur d'exception. La section "In Conversation With" continue de se positionner comme un incontournable du festival, offrant aux cinéphiles une opportunité rare d'explorer les esprits créatifs qui alimentent l'industrie cinématographique mondiale.



Marrakech : Mehdi Ouassat