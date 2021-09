Entouré de dizaines d’Ittihadi(e)s, Driss Lachguar en tournée militante à travers Kénitra, Ouezzane, Chaouen, Tétouan et Casablanca

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachguar, a affirmé, mercredi à Tétouan, que le parti va maintenir sa position parmi les partis influents sur la scène politique au Maroc.



Dans une déclaration à la MAP en marge d'activités partisanes à Chefchaouen et à Tétouan, Lachguar a souligné que l'USFP va maintenir sa position parmi les partis politiques influents sur la scène politique nationale, notant que "le parti s’emploiera à développer cette scène, à contribuer à promouvoir la vie démocratique et à œuvrer pour le renforcement des instances élues".



Lachguar a, à cet égard, appelé les électeurs au Maroc en général, et à Tétouan en particulier, à bien réfléchir avant d’introduire leurs bulletins de vote dans les urnes le 8 septembre, s'arrêtant sur "les défis que le Maroc doit relever dans les différents domaines vitaux".



A Chefchaouen, Lachguar a souligné que le parti a présenté de jeunes candidats aux élections communales, afin d'assurer une contribution efficace à la gestion de la chose locale et de consacrer la proximité aux citoyens, en vue de régler les questions d'ordre public, notant que ce choix émane de la volonté d'injecter du sang neuf dans les conseils élus.



Il a relevé que la région a besoin de grands projets, notamment dans le secteur du tourisme, à même de renforcer le rayonnement de la province, de créer des opportunités d'emploi et de soutenir le développement local.



Le Premier secrétaire de l’USFP a présidé le comité de soutien aux candidats du parti pour le scrutin du 8 septembre, qui s'est rendu à Chefchaouen et à Tétouan. Les membres dudit comité ont participé à une série d'activités dans le cadre de la campagne électorale, qui se sont déroulées dans le strict respect des mesures préventives contre le coronavirus.