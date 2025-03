Les trois pays organisateurs de la Coupe du monde 2030, l'Espagne, le Maroc et le Portugal, sont déterminés à faire de ce Mondial un événement d'exception, a affirmé, mardi à Madrid, l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda.



"Notre ambition est de faire de cette Coupe du monde un événement d’exception dont le succès reflète celui de nos trois pays", a indiqué M. Ojeda dans une déclaration à la presse à l’issue de la signature d’une déclaration d’intention conjointe dans le domaine de la justice à l’aune de l’organisation de la Coupe du monde, mettant l’accent sur la nécessité d’une synergie continue entre les partenaires pour relever ce défi ambitieux.



L'organisation du Mondial 2030 est une opportunité exceptionnelle pour le Maroc, l’Espagne et le Portugal, dont la réussite requiert une coordination rigoureuse dans tous les domaines, y compris le secteur judiciaire, a-t-il dit.

M. Ojeda a souligné l’importance d’une préparation méthodique et méticuleuse pour garantir le succès de cet événement sportif d’envergure mondiale.



Signé par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue espagnol, Félix Bolaños, ce document vise à renforcer la coopération entre les deux pays en matière judiciaire, en vue d’assurer une organisation fluide et sécurisée du Mondial 2030, a-t-il précisé.



Le diplomate espagnol a également mis en avant l’engagement des parties prenantes à travailler de concert avec le Portugal sur les multiples questions juridiques liées à cet événement planétaire.



Il a de même salué les discussions engagées et les efforts déployés jusqu’à présent pour consolider cette coopération tripartite