En quarantaine en Australie, Tom Hanks et son épouse vont “mieux”

L'acteur américain Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, qui souffrent du Covid-19, ont annoncé qu'ils allaient "mieux", après près de deux semaines de quarantaine en Australie. "Hé, les amis, deux semaines sont passées depuis les premiers symptômes et nous nous sentons mieux", a tweeté l'artiste, exhortant ses abonnés à suivre les consignes de confinement et de distanciation sociale. "S'abriter signifie cela: vous ne le transmettez à personne, personne ne vous le transmet. Du bon sens, non?", a-t-il écrit. "Cela va prendre du temps mais si nous prenons soin les uns des autres, si nous aidons là où nous le pouvons et nous réconfortons (les autres), ça aussi ça passera. On peut s'en sortir", a-t-il poursuivi.

Tom Hanks se trouvait avec son épouse en Australie pour les préparatifs du tournage d'un film de l'Australien Baz Luhrmann consacré à Elvis Presley, et dans lequel l'acteur aux deux Oscars doit incarner l'impresario du "King", le célèbre "colonel" Tom Parker.

Tom Hanks fut le 12 mars la première star hollywoodienne à annoncer avoir contracté le nouveau coronavirus, à l'instar de son épouse. Le couple a été admis à l'hôpital universitaire de Gold Coast, selon les autorités du Queensland (nord-est), avant d'être autorisé à sortir pour suivre une quarantaine à domicile.