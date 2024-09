Emiliano Martinez suspendu deux matches par la FIFA

Le gardien Emiliano Martinez, dont la performance en finale avait privé les Bleus du titre mondial en 2022, a été suspendu deux matches par la FIFA pour un geste obscène et une gifle à une caméra, ont annoncé samedi la fédération argentine et l'instance mondiale.



"La commission de discipline de la FIFA a suspendu pour deux matches Emiliano Martinez pour des violations de l'article 13 du Code de discipline de la FIFA (comportement offensant et violation des principes du fair-play) lors des matches Argentine - Chili le 5 septembre et Argentine - Colombie le 10 septembre", écrit la FIFA dans une déclaration transmise à l'AFP.

Une sanction acceptée dans un communiqué distinct par la fédération argentine de football (AFA), qui a tenu néanmoins à "manifester son total désaccord".



Martinez sera suspendu pour les matches de qualification en zone Amérique du Sud pour le Mondial-2026, contre le Venezuela le 10 octobre et la Bolivie le 16 octobre.

Après huit journées, l'Argentine domine les qualifications pour la Coupe du monde avec 18 points, deux unités devant la Colombie.



"Dibu" Martinez avait, à l'issue du match contre le Chili (victoire 3-0), placé une réplique du trophée de la Copa America, remporté par son pays cet été, de la même manière obscène qu'après la finale contre la France au Mondial-2022.

Puis au coup de sifflet final de la défaite 2-1 contre la Colombie, il avait assené une violente gifle à la caméra qui le suivait sur le terrain.



Le gardien d'Aston Villa est devenu une figure extrêmement populaire en Argentine, et symétriquement très impopulaire en France. Il avait notamment participé aux moqueries contre Kylian Mbappé lors des célébrations du titre mondial en Argentine.



Revenu en France avec Aston Villa pour un match de Ligue Europa Conference contre Lille au printemps dernier, il avait échangé de nombreuses invectives avec le public des Dogues, exultant après avoir remporté la séance de tirs aux buts.