Emancipation, Egalité, Justice en point de mire de l’OSFI

Le VIIIème Congrès national de l’Organisation socialiste des femmes ittihadies (OSFI) s’est clôturé en beauté, vendredi en élisant les nouvelles instances de cette organisation. Hanane Rihhab a été élue secrétaire nationale de l’OSFI, succédant ainsi à Khadouj Slassi. A l’issue d’un scrutin secret, la nouvelle secrétaire nationale a été élue à une écrasante majorité. Pour rappel, Hanane Rihhab est également membre du Bureau politique de l’USFP, du bureau exécutif du Syndicat national de la presse marocaine et présidente de l’Association des œuvres sociales de la presse écrite. Dans une déclaration à la presse après son élection, la nouvelle Secrétaire nationale a assuré que l’OSFI prendra fait et cause, sous son mandat de 5 ans, pour la révision de l’arsenal juridique afin de promouvoir les droits humains des femmes dans la perspective de la parité. Elle a précisé qu'il y a des lois qui doivent être modifiées et révisées, notamment le Code de la famille, le Code pénal, le Code du travail et la loi sur la nomination dans les hautes fonctions, ajoutant que les femmes marocaines ont besoin d’une organisation qui se fait l’écho de leurs aspirations et de leurs attentes relatives à la répartition des richesses, à l'accès à la santé, à l'éducation, au logement et aux services publics, ainsi qu’aux espaces publics. Hanane Rihhab a considéré que l'autonomisation politique doit être atteinte, en révisant les lois relatives aux élections et celle des partis politiques. Outre l’élection de la nouvelle Secrétaire nationale, les secrétaires régionales de l’OSFI ont été élues lors de ce Congrès national placé sous le slogan «Emancipation, Egalité et Justice». Il s’agit en l’occurrence de Malika Zakhnini (membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants qui a été élue secrétaire régionale de Béni-MellalKhénifra), Safaa Faris (Souss-Massa), Saida Laghrissi (Draâ-Tafilalet), Zelfa Achehboune (Oriental), Doucha Beggar (DakhlaOued Eddahab), Khadija El Bakkali (Europe), Naima Mekkaoui (RabatSalé-Kénitra), Nadia Rahhal (Tanger-Tétouan-Al Hoceima), Aziza Ajoualil (Guelmim-Oued Noun), Souad Chaguil (Casablanca-Settat), Fouzia El Harriga (Fès-Meknès), Milouda Hazeb (Marrakech-Safi) et Hatrouba El Moudarej (LaâyouneSakia El Hamra). Le moment le plus émouvant lors de ce Congrès fut celui de l’hommage rendu à trois grandes militantes et figures de proue de l’OSFI et de l’USFP, à savoir Fatima Belmoudden, Amina Ouchelh et Khadouj Slassi. «Nos sœurs ont été honorées par les congressistes en reconnaissance de leur lutte acharnée pendant des décennies au sein de notre organisation féminine», a relevé Fatiha Saddas, militante de longue date au sein de l’USFP et élue présidente du VIIIème Congrès de l’OSFI. Et de saluer, dans un post sur sa page Facebook, la voie commune à travers laquelle « nous avons réalisé de nombreux acquis au profit des femmes marocaines. Notre action est guidée par notre conviction commune en la promotion des droits des femmes, qui font partie intégrante des droits humains. Notre action à cet égard a depuis toujours était dictée par d’inébranlables convictions. Certes, nous avons eu d’âpres discussions, mais cela se passe toujours dans le respect mutuel».