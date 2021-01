El Ksiba, un joyau du Moyen Atlas

Nichée au pied des montagnes à une cinquantaine de kilomètres de Béni Mellal, El Ksiba s’est parée cette semaine de sa somptueuse robe hivernale blanche après les dernières chutes de neige qui ont saupoudré une grande partie des hauteurs de l’Atlas, offrant à ses habitants ainsi qu’à ses nombreux visiteurs de magnifiques paysages qui invitent à la découverte de cette petite ville, surnommée la perle de l’Atlas. Perchée sur les hauteurs à 1.042 mètres d’altitude, El Ksiba est une ville d’une beauté envoûtante implantée dans un décor idyllique avec une flore riche et verdoyante le long de l’année. La neige, qui illumine depuis plusieurs jours les sommets des montagnes environnantes, vient ajouter encore du charme au sublime du lieu, ce qui procure à l’endroit des airs paradisiaques insoupçonnés, qui font rêver plus d’un. Au milieu de tout ce beau monde, s’érige à 1.200 mètres d’altitude le parc naturel de Taghbalout, un haut lieu du tourisme marocain et l’une des attractions phares de la province de Béni Mellal.



Avec ses multiples cours d’eau qui coulent depuis les montagnes du Moyen Atlas et sa végétation abondante, le parc de Taghbalout qui signifie en langue amazighe “Source d’eau douce”, s’offre comme un havre de paix et de repos pour tout visiteur en quête de détente et de sérénité. Recouvert d’une épaisse couche de neige depuis dimanche dernier, le parc connaît une affluence record. Nombreux sont les visiteurs qui ont bravé le froid glacial et se sont aventurés sur les routes enneigées et verglacées qui mènent à ce haut lieu d’estivage en vue de le découvrir dans sa splendide tenue d’hiver. “Cela fait plus de trois ans qu’il n’a pas neigé sur Taghbalout. Dès que nous avons appris qu’il y avait de la neige, nous n’avons pas hésité à faire le déplacement de Béni Mellal pour venir admirer le paysage”, a indiqué Youness, étudiant. “C’est bon de voir ce vaste manteau blanc envelopper tout le parc”, a-t-il dit à la MAP, ajoutant qu’il n’a pas vu ce beau décor depuis très longtemps.



Son ami, Amine, s’est dit très content de découvrir la petite ville d’El Ksiba vêtue de ses plus beaux atours. “C’est un spectacle rare qui s’offre à nos yeux aujourd’hui. On a vraiment beaucoup de chance de nous retrouver au milieu de toute cette beauté”, a-t-il déclaré. Tombé sous le charme d’El Ksiba, Khalid, un jeune Mellali a assuré que pour rien au monde, il ne manquerait l’occasion de visiter cette petite ville de 200 mille âmes à chaque fois qu’il neige sur les hauteurs de l’Atlas. “La chaleur de l’accueil et la gentillesse des habitants de la région nous font oublier le froid et la pénibilité du trajet”, a-t-il ajouté. “Vous êtes les bienvenus dans notre Ifrane à nous”, a lancé sur un ton plein de fierté Yassin, gérant d’un café à Taghbalout, notant que l’arrivée de la neige à fait de l’endroit un écrin de beauté, de joie et de bonne humeur. “La neige qui nous manquait tous est enfin au rendez-vous. Regardez, tout le monde affiche le sourire, même le bonhomme de neige!”, a-t-il ajouté avec un brin d’humour. Avec ses beaux paysages et sa flore foisonnante, la petite ville d’El Ksiba est une destination de choix pour les touristes à la recherche du dépaysement. C’est une ville au grand potentiel touristique en particulier pour l’écotourisme en raison de la richesse de ses sites naturels.