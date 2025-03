El Kelaâ des Sraghna: Campagne médicale pluridisciplinaire au profit des pensionnaires de la prison locale

Les détenus de la prison locale d’El Kelaâ des Sraghna ont bénéficié, jeudi, des prestations d’une campagne médicale multidisciplinaire visant à rapprocher les services de santé de cette catégorie de la société.



Initiée par le Centre d’accompagnement et de réinsertion de Marrakech relevant de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus, en coordination avec la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à El Kelaâ des Sraghna, l’Association Marocaine de Prévention Bucco-Dentaire à Rehamna, et l’Association Riwak, cette action a assuré des prestations médicales spécialisées au profit des pensionnaires de cet établissement pénitentiaire, outre la distribution de médicaments.



Cette campagne a ciblé plus 200 détenus ayant bénéficié de consultations et de soins médicaux dans diverses spécialités, telles que la traumatologie, l’endocrinologie, la cardiologie, la neurologie, la neurochirurgie, la gastro-entérologie, la gynécologie, la pneumologie, ainsi que les médecines générale et dentaire.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la prison locale d’El Kelaâ des Sraghna, Ahmed Barij, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, signée le 5 juillet 2016, entre la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, la DGAPR et le ministère de la Santé et de la Protection sociale, relative à la promotion et à l’appui à l’accès aux services de santé au profit des détenus et ex-détenus.



Cette campagne, au cours de laquelle 253 consultations ont effectuées, a suscité un écho favorable auprès des pensionnaires qui ont exprimé leur gratitude aux organisateurs pour cette initiative qui intervient à l’approche du mois béni du Ramadan, a ajouté M. Barij.



Dans le même sillage, le coordonnateur du Centre d’accompagnement et de réinsertion -Marrakech-, Larbi Eddih, a souligné que l’organisation de cette campagne médicale est en phase avec la stratégie de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus visant le renforcement des soins et des services de santé en faveur des pensionnaires des établissements pénitentiaires, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de préservation de la dignité humaine au profit de cette catégorie.



Cette initiative louable a été également marquée par l'organisation d’une campagne de sensibilisation à un mode de vie sain, a-t-il ajouté, tout en saluant les efforts déployés par l’ensemble des intervenants pour garantir la réussite de cette action noble.



Ce genre d’initiative contribue notablement à l’amélioration des conditions de vie des détenus, a, de son côté, relevé Dr Abdelbasset Hariri, médecin et représentant de la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à El Kelaâ des Sraghna.



Cette opération s’est déroulée dans les meilleures conditions grâce à l’engagement et à l’adhésion de toutes les parties prenantes, a-t-il dit.



A cet égard, la présidente de l’Association Riwak, Noura Elanaame, a souligné l’importance d’une telle action et l’impact positif qu’elle a suscité chez les détenus, mettant en avant le rôle des acteurs de la société civile pour accompagner et contribuer à ce genre d’initiatives.



D'autre part, il a été procédé à la distribution de kits d'hygiène bucco-dentaire au profit de 1.250 détenus, et de vêtements pour les femmes détenues de cet établissement pénitentiaire.



Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'attention particulière accordée par Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus et ses partenaires à la promotion de l'accès aux services de santé au profit de cette catégorie, et au soutien des efforts importants déployés par la DGAPR dans ce domaine.