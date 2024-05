El Kaabi propulse l’Olympiacos en finale de la Ligue Europa Conférence

Le club grec de l'Olympiakos s'est qualifié jeudi pour la finale de la Ligue Europa Conférence en s'imposant face à la formation anglaise d'Aston Villa sur le score de 2 buts à 0, oeuvre de l'international marocain Ayoub El Kaabi.

En finale, l'Olympiakos affrontera la Fiorentina le 29 mai à Athènes.



Auteur d'un triplé à l'aller lors du succès 4-2 des Grecs en Angleterre, El Kaabi a de nouveau marqué les deux réalisations de son équipe jeudi (10è, 78è).

La Fiorentina s'est qualifiée mercredi pour la finale en allant arracher en fin de match le nul 1-1 à Bruges, après avoir remporté le match aller 3-2 à domicile.



Par ailleurs, Leverkusen de l'international marocain Amine Adli s'est qualifié jeudi pour la finale de la Ligue Europa aux dépens de l'AS Rome, en signant un match nul dans le temps additionnel en demi-finale retour (2-2).



La formation allemande sera opposée aux Italiens de l'Atalanta Bergame, le 22 mai à Dublin.

Vainqueurs à l'aller à Rome 2 à 0, les hommes de Xabi Alonso étaient menés 2 à 0 à une demi-heure de la fin de la demie retour, sur deux penalties transformés par Leandro Paredes. Ils ont réduit le score sur un but contre son camp de Gianluca Mancini (83) et ont égalisé dans la septième minute du temps additionnel par Josip Stanisic, pour rester invaincus après 49 matches cette saison, toutes compétitions confondues.



De son côté, l'Atalanta Bergame a disposé de l'Olympique de Marseille, où évoluent les internationaux marocains Amine Harit et Azeddine Ounahi, sur le score de 3 buts à 0. Les Italiens, qui disputeront la première finale européenne de leur histoire, ont marqué par Ademola Lookman (30e), Matteo Ruggeri (52e) et El Bilal Touré (90+4). En demi-finale aller, les deux formations avaient fait match nul, 1 but partout.



Pour rappel, un troisième joueur marocain devra disputer le 1er juin prochain la finale de la Ligue des champions. Il s’agit de Brahim Diaz, le sociétaire du Real Madrid qui affrontera le club allemand du Borussia Dortmund.