El Hajeb : Caravane médicale pluridisciplinaire au profit de la population de la commune de Boubidmane

Une caravane médicale pluridisciplinaire a été organisée, jeudi, au profit de la population de la commune rurale de Boubidmane, dans la province d'El Hajeb, à l'initiative de l'Association de Sidi Allal pour le développement et la solidarité.

Initiée en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et la délégation provinciale de la santé, cette caravane s'inscrit dans le cadre du programme transversal de l'INDH et vise à faciliter l'accès aux services de santé et améliorer l'état de santé des femmes et des écoliers issus du monde rural.

Encadrée par un staff composé de médecins et d’infirmiers, cette caravane a permis de réaliser des consultations dans différentes spécialités, notamment la médecine générale, la pédiatrie, la cardiologie, la pneumologie et l'ophtalmologie.

Des dizaines d'enfants issus de la commune Boubidmane et des localités avoisinantes ont bénéficié par ailleurs d'une campagne de circoncision dans le cadre de cette caravane. Des lunettes ont également été distribuées à des élèves ayant des problèmes de vue.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l’action sociale (DAS) dans la province d’El Hajeb, Tarik Arzaz, a indiqué que cette caravane, qui porte sur des consultations dans différentes spécialités, s’inscrit dans le cadre du plan de communication de l’INDH au titre de l’année 2017.

Cette caravane, cinquième opération du genre organisée par la province d’El Hajeb en coopération avec ses partenaires, vient s’ajouter à d’autres initiatives et projets approuvés dans le cadre de l’INDH pour renforcer l’accès aux services de santé dans la province, a-t-il souligné.

De son côté, le délégué provincial de la santé à El Hajeb, Omar Latfi, a relevé que cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les acteurs concernés pour la facilitation de l’accès des personnes nécessiteuses aux soins dans le monde rural.

Une équipe de sept médecins et de 12 infirmiers encadrent cette caravane qui devrait porter sur 800 consultations spécialisées et 120 opérations de circoncision, a-t-il indiqué.

Pa ailleurs, des trophées et des présents ont été remis aux équipes qui se sont illustrées lors d'un tournoi local de football.