“El Aloua”, une pièce théâtrale qui ravive le patrimoine culturel de “l'Aïta”

La pièce théâtrale "El Aloua", de son metteur en scène Mohamed Elhor, a été présentée mardi soir à Tétouan dans le cadre du Festival national du théâtre dans un cadre spectaculaire ravivant l’histoire et le patrimoine culturel de "l'Aïta". Présentée dans le cadre de la compétition officielle, la pièce de théâtre relate le drame du "Caïd Bacha Hammou", qui tente désespéramment de recouvrer sa mémoire en traversant interminablement sept portes qui ne se referment jamais. La mise en scène débute dans une ambiance extrêmement obscure sur fond de la musique traditionnelle de l'Aïta Chaouia qui vient se mêler magistralement à l'odeur du "bkhour" qui sera allumé et rallumé tout au long de la présentation.

A travers des techniques de narration et un scénario quasi-cinématographique, la pièce de théâtre "El Aloua" retrace trois chemins différents qui vont se mêler au fur et à mesure pour ne faire qu'une seule histoire, celle du "Caïd Bacha Hammou", un homme d'autorité célèbre qui tente à tout prix de récupérer sa mémoire perdue, de "Chikha Tamou", son épouse, que la perte de mémoire de son mari semble l'arranger, et de "Momo", une personne préoccupée par les maux de sa dent de sagesse et la pièce de monnaie trouée qui tracasse le Caïd.

La 20ème édition du Festival national du théâtre, organisée en collaboration avec la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et les conseils élus, prévoit des rencontres sur la thématique "De l'art et de la vie", outre un colloque sur "La documentation théâtrale: réalité et perspectives" et des workshop à la Faculté des lettres et dans les lycées.

Outre "El Aloua", le Festival, connaît la participation de onze pièces de théâtre représentant différentes villes marocaines, oeuvres des metteurs en scène Ali El Bouhali, Amine Ghouada, Mohamed Aït Si Addi, Bouserhane Zitouni, Amin Nassour, Abdeljabar Khamran, Hicham Ibn Abdelouahab et Massoud Bouhcine.