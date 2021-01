Effondrement d' une maison et du toit d’ un four traditionnel à Casablanca

Une maison menaçant ruine, occupée illégalement selon les données préliminaires par des individus après l’évacuation de ses habitants, s’est effondrée vendredi matin à Derb Moulay Chrif à Hay Mohammadi suite aux précipitations qu’a connues la ville de Casablanca, apprend-on auprès des autorités locales de la préfecture d'arrondissements de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi.



Aussitôt alertés de l’incident, les autorités locales et sécuritaires et les éléments de la protection civile sont intervenus pour sécuriser les bâtiments avoisinants et entamer les recherches, ajoute-t-on de même source, précisant que deux personnes ont été secourues et transférées à l’hôpital provincial Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires.



Les recherches se poursuivent pour trouver d’éventuelles autres personnes sur les lieux de l’incident, conclut-on. Par ailleurs, une personne a trouvé la mort et quatre autres ont été blessées, à différents degrés, suite à l'effondrement du toit d'un four traditionnel, jeudi soir, dans la rue de Safi, à l'ancienne médina de Casablanca, du fait des fortes pluies abattues sur la ville, indique-t-on auprès des autorités locales de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa.



Les autorités locales et de sûreté ainsi que les éléments de la protection civile avaient intervenu pour sécuriser les bâtiments avoisinants et entamer les opérations de secours, alors que les blessés ont été transférés au CHU Ibn Rochd pour recevoir les soins nécessaires, où l'un d'eux a rendu l'âme en route vers l'hôpital.